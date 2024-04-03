自由廣場》（林保華專欄）擴大駐軍 美國堅實台灣主權

前總統馬英九再次西進舔共，再次證明他的「親共反美」路線確鑿無疑。為此美國AIT主席羅森伯格立即飛來台灣，而國民黨主席朱立倫也神秘失蹤，據說去了美國，是向美國政府報告國民黨究竟發生了什麼事嗎？

一九五二年的舊金山和約並未規定日本把台灣交給誰，因此台灣的主權仍在二戰中從日本手裡佔領了台灣的美國。而美國後來交給國民政府代管，台灣的最終去向仍然掌握在美國手裡。《台灣關係法》是美國國內法，地位高於其他國際條約，原因也在此。

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馬英九企圖挑戰美國的地位，他當選台灣總統時佯稱不做麻煩製造者，第二年的八八風災卻拒絕美軍的救援，還偷偷要迎進共軍登台「救災」，被美國公開他的反美行徑後，馬假裝不知情而推給外交部，外交部政務次長夏立言為此頂罪而辭職，外交部長歐鴻鍊則鬱鬱而終。

蔡英文執政八年，台美關係在正確道路上發展，國民黨在中共協助下取得國會多數，遂再有馬英九中國之行。然而這八年來中國不斷破壞台灣現狀，美國也不斷提升美台關係來因應，其中最重要的當然是在應對中國的直接軍事威脅。除了軍售，就是擴大駐軍。

美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格，今年二月廿四日致函SpaceX創辦人馬斯克，要求他提供「星盾」給駐台美軍使用，因為它與美國政府有合約。《富比世》雜誌披露了這封信。蓋拉格在信中表示：「確保台灣及其周邊地區的美軍人員擁有強大的通信網路，對維護美國在印太地區的利益至關重要。」

美國與中共建交後，廢除了一九五四年簽署的《中（中華民國）美共同防禦條約》，然而美國駐軍從未消失，只是視情況而調整而已。美國軍機在台降落也不必國軍派機領航。如今美國再根據二○二三年《國防授權法》啟動與台灣的重大軍事合作，美國軍事新聞網站SOFREP報導，美方已部署美國陸軍特種部隊綠扁帽，在台灣參與持續進行的訓練行動。美國五角大廈發言人的回應是「我會強調美方對台灣的支持以及我們與台灣的防務關係，都是針對當前中華人民共和國的威脅來調整」。

美軍也常駐金門，《中美共同防禦條約》是否包含金門，含糊不清；八二三砲戰時第七艦隊護送人員與物質到金門時，停泊距金門本島十二海浬之外。美國反對蔣介石反攻大陸，也是因為美國只擁有台澎本島。如今美軍常駐金門，顯然態度有重大改變，那是從印太戰略利益，金馬對台灣本島在軍事上的意義。因此未來如果共軍攻打金門，金門的美軍也要挨打，美國的反應就不一樣了。

現在駐台美軍已經從幾十人擴展到幾百人，未來如果中共改變現狀的挑釁不斷，是否美國駐軍可能到幾千人？對台灣來說，這是讓台灣人安心的定海神針。國民黨如果要配合中共作亂，也請節制一些。

（作者林保華是資深時事評論員）

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