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自由廣場》用泰達幣金援俄國者必倒大楣

2024/04/03 05:30

◎ 冼義哲

上週末，彭博社報導指出，美、英兩國正在追查一筆超過二○○億美元的加密貨幣「泰達幣」（Tether，與美元掛鉤，貨幣代號為USD₮）交易，該筆交易是透過位於莫斯科的虛擬交易所進行的，美英兩國此舉意在打擊規避制裁投入俄國侵烏戰爭的資金鏈，此案是全球對俄制裁以來最大規模的違規，究竟「這筆金援是誰給俄國」成了追查的重點。

加密貨幣交易具有高度的不透明性與複雜性，且二○○億美元金額極高，能給俄國如此援助者，必須具備幾個條件，政治上必須與俄國關係非常好，還須具有驚人財力。朝鮮、伊朗、古巴在政治上雖有嫌疑，在經濟能力上卻幾無可能；至於阿聯酋、沙烏地阿拉伯等國經濟上雖有此實力，且在俄烏戰爭也保持曖昧，但這些國家同時亦是美國盟友，對俄的支持至多是在聯合國投下棄權票，像這般直接挑戰美國的制裁禁令，可能性不太高。

從援助俄國金額之巨大，可以想見援俄者對美國的敵意之深且烈，至於用加密貨幣轉帳，足見擔心被制裁，有隱藏行為的強烈動機；伊朗與朝鮮早已公開支援俄國武器彈藥，也早已被制裁，實無匿蹤密行的必要。綜合所有條件分析，政治上親俄、經濟上有能力、行動上有匿蹤需求，集合諸條件而符合者，唯有中國。

然而，眼下中國的經濟面臨科技脫鉤、外資撤逃的外部挑戰，同時存在計劃經濟、內循環帶來的惡性發展危機。在惡化的自身條件下，還要扛起無底洞般的侵烏戰爭巨大包袱，早已泥菩薩過江猶要「量中華之物力，結與國之歡心」的支持俄國，若被美英兩國追查證實，確認存在觸犯制裁禁令紅線的實質行為，進而承受美國為首的各國合力重磅制裁，後果恐如中國央視節目宣傳語所說「中共經濟的好日子，還在後頭呢」！

（作者是面對中國主持人、中正大學戰略研究所碩士）

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