社論》家庭是傳承台灣母語的關鍵

台灣自古以來，就是多族群、多語言相互輝映的美麗之島。最早的原住民都屬南島語族，總數近三十種原住民語中，保存了最多古南島語特徵，台灣因而被視為南島語族的發源地，或至少是「祖居地」之一。後來的幾個外來政權，分別帶來新的語言元素，如今台灣話仍保有荷蘭、日本等諸多語彙。不過，在戰後獨尊北京官話為「國語」，且禁止「方言」政策幾十年後，聯合國教科文組織（UNESCO）二○○一年認定，台灣各族母語或已滅絕，或正走向流失。上週末發表的一項民調，再度印證台灣母語式微的重大危機，也指出問題所在。

黃昆輝教授教育基金會民調顯示，近七成民眾認為台灣各族群母語正逐漸面臨消失的危機，經常使用母語的比率隨年齡層降低而明顯遞減；近七成受訪者認為孩子不會說母語，主因是家人也不說。

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國際間衡量一種語言是否有消逝之虞，大致有幾個標準。人數是其一，語言如果無人通曉，即為死語；使用者越來越少的語言，即瀕臨滅絕。年齡是其二，語言若使用者都是老年人，青少壯者不用，前景堪慮，就有消失之虞。另外，孩童是語言存亡絕續的關鍵，讓六歲孩子覺得有價值而使用，語言才有未來；不教且孩子不學的語言，不只瀕臨滅絕，且注定消失。

從上述判準和民調來看，儘管程度不一，台灣除了「國語」之外，所有族群的母語都已式微或瀕臨滅絕。年輕一輩不用或不通母語是最大危機，二十到卅四歲自認會說母語者僅四十五％，年輕人顯已無法完整使用母語；六十五歲以上、濁水溪以南的中南部說母語比率較高，但近兩成七僅偶爾使用。另據文化部二○二○年「面臨傳承危機國家語言」調查，發現華語以外各母語的明顯傳承危機：台語在三代之間使用率降低近六成，客語降了七成，原住民語更降了九成。

年輕人不通母語，有如上述民調所指出，主要是家人也不說。家人不說母語，形式上是選擇了較強勢的「國語」，更可能是家長自己也不會說母語或說不好，凸顯了戰後獨尊華語偏差政策的後遺症，並未因黨國體制垮台告終，還隨著當年被剝奪母語能力的孩童長大為人父母，其下一代母語能力同受摧殘。黨國體制消滅台灣母語為害之烈，戰前日本當局亦自嘆不如：其五十年殖民統治，台灣各族母語大都猶存。

語言是人類社會寶貴的文化資產，內含獨特而豐富的歷史、科學、人文、自然生態資訊。許多資訊尚未經現代科學探究，特別是其間蘊涵的人類心智互動結晶，多種語言並存足以表現不同族群思考及表達方式；即使廣為流傳的英語，也常引進其他語言補足並豐富其語彙及表達。個人經由通諳不同語言，因而有助瞭解欣賞其他人群與文化。聯合國教科文組織因此訂定每年二月廿一日為國際母語日，推動全球語言多元性，聯合國的《原住民權利宣言》包括母語權利。即令在全球化時代，精通較多語言也是個人增廣見識、提升人文素養及工作競爭力的利器。

鑑諸以往，母語的奧妙及興衰，有若干值得借鏡和警惕的例子。南島語族在約四千年前尚無現代航海工具之前，已能透過母語所蘊含傳承的航海、水文、天文知識技能，往來汪洋數千里，從台灣擴散及於南太平洋諸島。東北亞的滿洲語是值得警惕的殷鑑。滿洲人十七世紀中葉消滅明朝，建立版圖更廣的大清帝國，統治中國兩百六十八年；極盛之時，從北京紫禁城乾清門到台南赤嵌樓，都留有滿文門額或碑文。然而，現今一千萬滿人後裔中，會說滿語者僅約五十人，已淪於滅絕邊緣。另一方面，猶太人歷經艱難，使兩千多年前已滅絕的希伯來文復活，提供復振母語有志者事竟成範例。

台灣母語歷經摧殘，近年正尋求復振。《國家語言發展法》提供落實語言平等的契機，從小學到高中都須學習母語，也成立了母語廣播電視台，民調對政府推動母語教育政策有過半數肯定。不過，以結果論，僅三成七認為政府推動母語教育效果好，顯見母語教育實務上仍大有改善空間。

必須強調，公眾九成一不認為在家與孩子說母語不利學校學習，「家人不說」才是最大危機。這就凸顯近年只靠政府推動、學校實施的母語教育和傳承，顯有不足。現實上，家庭是活學活用母語最佳場所，阿公阿嬤或家人對孩子說「國語」，尤為戕賊母語傳承的幫凶。台灣要挽回母語消失的危機，關鍵繫於個人警覺和家庭承擔責任。

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