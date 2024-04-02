自由廣場》藐視國會罪難以適用

◎ 吳景欽

立法院為國會改革之推動，國民黨所提的藐視國會罪，最受矚目。惟以目前草案內容，即便不論有無違反權力分立，卻也有違法律明確性原則。

依據國民黨所提草案，行政官員出席立法院聽證會時，若虛偽陳述、偽造資料，可處三年以下有期徒刑、拘役或二萬元以下罰金，這首先會出現的問題，即是目前立法院職權行使法，僅有公聽會而無聽證會之明文。故此規定的前提，就須先建立法院之聽證程序。因公聽會，僅在蒐集各方意見，且其決議，也不具有任何效力，規範自然寬鬆。

請繼續往下閱讀...

相對來說，聽證會，因其決議具有法定拘束力，不僅要明確規定其適用對象與範圍，也必須通知利害關係人到場，且任何人陳述前，除應具結外，亦得告知其權利及虛偽陳述之法律效果，更應使聽證符合正當程序之要求。故立法院的聽證會，若僅是現行公聽會的稍為加強版，規範就不可能嚴謹與縝密，卻要讓陳述者負起一定的刑責，就欠缺處罰之正當性。

再來，針對虛偽陳述、偽造資料，皆屬不確定的法律概念，致使此罪的治罪範疇處於浮動狀態。尤其立法委員若認為行政官員虛偽陳述，還是得向檢察官為告發，無論其為起訴或不起訴，都會被指為是政爭工具，就使該客觀中立的訴追者，捲入紛擾不斷的政治漩渦中。又所謂偽造資料，除用語不明外，在刑法第二一一條的偽造、變造公文書罪，法定刑為一到七年有期徒刑，此處偽造資料，法定刑為三年以下有期徒刑，反而是刑罰優待，實看不出道理何在。

又針對行政官員於立院總質詢時，若隱匿或虛偽陳述，可處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金；若官員反質詢經院會主席制止仍繼續，處六月以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。惟若涉國家機密或刑事偵查中案件，必得成為阻卻違法之事由，但此例外，卻難於法條中明文。更糟的是，在官員是答覆、還是反質詢，實難劃出一道清楚界線下，若最終是由政治選舉產生的立法院長來獨斷，這到底是公正裁決，抑或是政治算計，實令人感到模糊。故若無視罪刑明確性而倉促立法，就陷入刑罰萬能之迷思。

（作者為真理大學法律系教授兼系所主任）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法