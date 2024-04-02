自由廣場》關注「中俄朝」聯手破壞東亞區域穩定

◎ 沈有忠

近期，北韓和俄羅斯持續擴大軍事合作議題屢屢躍上國際新聞，中國也繼續和兩國維持高度友好的關係，中俄朝在軍事議題上日益緊密的趨勢，無疑對東亞的和平與穩定已經造成明顯的威脅。日前，俄羅斯動用在聯合國安理會的否決權，終止了對聯合國在朝鮮進行制裁的監督，而中國在這個議題投下棄權，形同暗助俄羅斯和北韓。稍早之前，我國外交部在立法院提出的報告中也指出，美大選期間，應慎防中國北韓圖謀推進印太利益。

眾所周知，中國與北韓向來有緊密的合作關係。而在俄羅斯入侵烏克蘭，遭到全球民主國家制裁之後，俄羅斯也強化了與中國和北韓的合作關係，使得「中俄朝」儼然成為威權國家集團，並且在朝鮮半島、東北亞、東亞地區形成巨大的威脅。近年來，北韓不斷進行核子試驗，不僅形成安全威脅，也對中國東北地區造成各種傷害。然而，此時俄羅斯在聯合國幫助北韓，恐將鼓勵東北亞國家進行核子競賽，更可能擴大國際對俄羅斯的制裁。而北京不顧東北地區人民的健康威脅與領土的生態浩劫，對北韓的核子試驗保持靜默，欲利用北韓核子試驗的槓桿，對韓國、日本、美國施加安全上的壓力。中國的默許，不僅打臉之前反對北韓發展核武的立場，更使得朝鮮半島無核化的政策遙遙無期。

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此外，中國、俄羅斯、北韓不斷升高軍事合作的項目，從核子技術、彈道導彈發射能力與零件生產、導彈、裝甲車等武器生產、甚至到情報交換等，都顯示出三個威權主義國家，在擴張性與軍事威脅的議題上已經形成軸心。關於中俄朝三國逐漸形成威權同盟，對台灣也形成極大的威脅。對中國來說，俄羅斯入侵烏克蘭之後，已經完全牽制了北約；北韓不斷的軍事挑釁行為，也牽制了東北亞的美軍，以及日本和韓國。因此，中國在俄羅斯和北韓的軍事行動下，得以有更大的空間在台海地區對台施加軍事壓力。另一方面來看，北京如果容忍北韓和俄羅斯日益親近的軍事合作關係，也將會失去在朝鮮半島的關鍵地位，更增添朝鮮半島的不確定性。

對於中俄朝的威權同盟，不是只有外交部提出警語，更應該上升到國安層次予以關注。韓國國會選舉即將舉行，美國總統大選也將在年底登場。中俄朝是否利用民主國家的選舉，加強威權同盟並且擴大對地緣政治上的威脅，值得民主國家共同關注。

（作者為東海大學政治系教授）

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