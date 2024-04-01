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自由廣場》陳椒華回應讀者投書

2024/04/01 05:30

◎ 陳椒華

自由時報卅月卅一日讀者投書洪孝全先生的文章「除弊不可分顏色面對戴奧辛，陳椒華人呢？」指名道姓攻擊，不得不回應「一次」。洪文全篇文章大意摘要是︰（一）、陳椒華有應做未做的事，（二）、陳椒華監督環保只問藍綠。

我在此回覆如下︰

本人曾於二○○○年年獲頒行政院環保署全國優等環保義工，二○○二年獲頒行政院環保署甲等環保團體之負責人，二○○五年獲頒總統文化獎團體之負責人。以上代表本人早在廿餘年前即投入NGO關心環保事務，不是這幾年才做，也都是在民進黨執政時期就被肯定。

但此位洪先生卻特別投書，質疑台中龍井環保問題本人未出聲。事實上該案發展至今，除了已被檢調偵辦外，本人並不知任何內情足顯仍有錯誤尚未被揪出，且本人目前擔任教職，時間精力有限，全台的不公不義非我一肩能扛，歡迎這位洪先生加入關心環保議題、重視不公不義並勇於發聲的行列。我也建議洪先生可要求行政部門、檢調單位更花心思處理公務，那些是他們的職責。

我關心的議題不值得關心嗎？此位洪先生為了已被起訴的自辦市地重劃蟑螂廖堅志打抱不平，是您個人選擇性發言的自由。但責難願意關心公共事務的人，卻未鼓勵更多人關心公共事務，此位洪先生的思考邏輯很奇怪，心態很可議，我會建議多點君子氣度，少點小人思路。

洪先生文末提到如果陳椒華有心監督政府，應該不分藍綠，有幾分證據說幾分話」這點我是同意的，政府施政不分藍綠，都應被監督，也就是說綠政府不能免於被監督，如果文中陳椒華的名字換成洪孝全，句子也能成立，願將和洪先生共勉之，期待洪先生也督促綠色執政，更善更好。但願國人多點公民意識，更關心公共事務，做更明智的監督。

（作者為前立法委員）

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