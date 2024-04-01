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自由廣場》泛藍分進合擊 圖拉回親中路線

2024/04/01 05:30

◎ 吳哲文

大選前，有識者擔憂「若讓中國國民黨取得更多政治權力，台灣有被拉回親中路線的危險」，未料正在逐漸成為現實。

選前受訪時宣稱「兩岸關係必須相信習近平」，遭該黨火速切割的前總統馬英九，又不甘寂寞，急於透過二度尋根之旅，展示他自認與中國的血脈與文化連結，也不排除為可能的馬習二會創造機會。

另外，該黨立院黨團總召傅崐萁為首的多名藍白立委，也創立「中華民國與RCEP友好協會」，傅大立委宣稱「立院休會後將率團出訪主導RCEP協定的中國」，想要再續馬時代台灣未能加入RCEP前緣目的昭然若揭，更令人不禁擔心服貿協定何時捲土重來。

這些行動，不外乎從各方面分進合擊，將台灣重新導入親中路線；但馬傅們，在用言詞緣飾行動時，可曾看看中國與其以外的世界，現在已經變成什麼樣子？

現實是：由於習政權稱霸野心圖窮匕現，美日為首國家，不僅減少或撤出對中投資、增強對中國的高科技封堵，同時也開始重新增強對中的國防軍備，再加上中國房地產等問題的疊加，經濟衰退、民眾收入普遍下降及青年失業等嚴峻問題，都是現在進行式，但中國卻仍不放棄壓迫香港、圖博及東突等地、乃至於其境內的一般民眾，用「既無佛祖，也無腹肚」來形容現在的中國，並不算過份的評價。

但，馬傅們卻不放棄將台灣拉回親中路線，這是為什麼？為了少數人的政治利益，要將台灣人的自由及經濟發展成果，作為獻禮、讓中國得以苟延殘喘的伴手禮嗎？

正常國人面對前局勢，無不希望馬傅等人能懸崖勒馬，放棄親中路線，但他們如果要一意孤行，就用選票及抗爭等手段，拒絕中國國民黨與其親中路線！

（作者從事服務業、兼業作家）

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