自由廣場》當AI市長當碰上「莫非定律」

◎ 茗言

韓國電視台為降低成本，開始使用虛擬的AI主播播新聞；日前北市府也在智慧城市展中由市長蔣萬安的「AI分身」擔任導覽員。

開幕當天，蔣萬安驕傲地在媒體前問他的AI分身「蔣萬安跟你誰比較帥？」此時的蔣萬安可能天真的認為台北市長只要打扮得光鮮亮麗，在鎂光燈下照稿演出，當個AI機器人即可。

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然而，社會生活高度複雜，最難以解釋的現象就是「莫非定律」，亦即「會出錯的就一定會出錯，而且通常以最嚴重的情況發生」，這個詞彙等同於英文所謂worst-case scenario（最惡劣情況），並有其科學和演算法方面的意義：「排序的陣列完全倒置，必須重新置換n*(n-1)次」。也就是說，一旦發生莫非定律，是AI運算無法解決的領域，必須回歸主事者當機立斷的政治決策與危機處理。

而北市府近期發生的一連串事件，從保母虐童致死案、國民黨籍議員陳重文涉入台智光弊案、寶林食物中毒案、到士林工地意外，死者竟為逃逸七年的越南移工，即為典型的莫非定律連環爆。但北市府的作為事實上不出「設立斷點、求助中央、事後裁罰稽查」三招，如同AI決策的制式作法已經引發民怨與缺乏執政能力的多方質疑。

且蔣市府未來恐還需面對有關蔣家後代如何處理二二八事件、中正紀念堂轉型等更高層次政治性議題，將持續考驗其政治智慧。

（作者為台北市民、法學碩士）

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