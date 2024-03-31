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自由廣場》嚴管塑膠以維國民健康

2024/03/31 05:30

◎ 林基興

著名《新英格蘭醫學期刊》論文本月初指出，人的動脈粥狀硬化斑塊中發現微米塑膠和奈米塑膠，源自於我們環境中無所不在的塑膠，它們可能是心血管危險因子，可引起發炎和氧化壓力、導致生殖和發育毒性，或引發免疫反應、搭便車的微生物引入病原體。

貴報近日報導英國〈塑膠微粒無所不在！地下7公尺深古代遺址也發現微塑料汙染〉。在我國，台中龍井農地則挖出近卅公噸廢棄物，其中六公噸含「世紀之毒」戴奧辛，台中地檢署開挖同仁因而頭暈噁心。

戴奧辛是「環境荷爾蒙」，可破壞人的免疫與生殖系統，來源包括「聚氯乙烯（PVC）」，這是泛用的塑膠（3號），不易損壞且便宜。純度高的聚氯乙烯較硬而可製成水管與信用卡等，添加塑化劑以軟化則可製成人造皮與耗材等，有時添重金屬當安定劑。1999年，世界衛生組織聲明，聚氯乙烯佔全球兩成的塑膠量。國際癌症研究署將其單體氯乙烯列為對人類有致癌性的物質（但聚氯乙烯則未知）。許多廢五金，比如廢電纜，其外層塑膠皮為聚氯乙烯，銅即當催化劑，即可因燃燒而產生戴奧辛。

戴奧辛在攝氏850度以上時分解，大型焚化爐燃燒溫度均在攝氏千度以上，釋出於大氣中的含量應微乎其微。曾經，台北木柵焚化廠排放的戴奧辛偏高，加裝過濾設備後，已低於排放標準。民間露天焚燒垃圾，燃燒溫度偏低，會產生大量戴奧辛，我國嚴禁露天焚燒垃圾是正確政策，但各地仍多不守法者。我國垃圾年總量超過兩千萬噸，但焚化廠只處理六百五十萬噸，則其餘掩埋或亂竄？日前，彰化縣村長率十餘人在立法院外「快閃陳情」興建合法焚化爐，是較佳對策，彰化居民不應抗爭，而是監督符合規範。

其次，「固體再生燃料」（SRF）業應開始監測氯與戴奧辛，比照焚化業。最後，呼籲全民減少塑膠污染。

（作者為大學教授）

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