自由廣場》解讀2024年共軍新任上將

◎ 林穎佑

2024年3月28日習近平在八一大樓晉升新上將，分別是中央軍委政法委員會書記王仁華以及解放軍國防大學校長肖天亮。

刀把子王仁華

王仁華，1962年生四川人。早期多從事軍中政治工作，擔任過總裝備部政治部保衛部部長、2012年擔任酒泉衛星發射中心政治部主任、2013年出任正軍級少將、2015年回到總裝備部陸軍裝備科研訂購部政治部主任，2016年再回到陸軍擔任政治工作部副主任；2017年卻轉任解放軍海軍政工體系出任東海艦隊紀委書記、2018年再回到中央軍事委員會政法委員會擔任副書記，2019年12月，升任政法委員會書記並晉升副戰區級中將、2024年3月晉升上將。

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在王仁華的經歷中可以看到其與這次貪腐「重災區」的前總裝備部與二炮體系有很直接的關係，分析其人事經管的變化，在海軍的時候也正是海軍人事大地震的時候。從其保衛部出身的背景來看，很有可能是在多次「聽黨指揮」的反腐行動中立下不少汗馬功勞，讓他可以一路晉升上將。但這是否代表解放軍的貪腐問題比外界想像更為嚴重？是未來可以觀察的方向。

將帥之師肖天亮

與政工出身的王仁華相比，國防大學校長肖天亮是標準的學者軍官。肖天亮1962年生湖北人，其軍旅生涯多在軍事學術體系發展，90年代前後就陸續有戰略專文出版、2000年取得國防大學博士學位，後歷任國防大學戰略研究部副師級幹部、軍事教研室主任，並在2007年短暫前往南海艦隊政治部副主任進行職務交織歷練，其中2007年解放軍海軍在歐洲的聯合演習與出訪都是肖天亮在部隊時參與的任務、並在2008年回到國防大學並於7月晉升少將、2011年出任國防大學戰略教研部主任、2014年底，出任國防大學副校長並在2016年8月更上一層樓晉升中將。最後在2023年2月出任國防大學校長，並在2024年3月升任上將。

與之前也在國防大學擔任要職的劉亞洲相比，肖天亮的文章少了一些民族主義的文筆但更多戰略層面的實際探討。除了國防大學出版的歷年《戰略學》都是由其主編之外，在其過去的專書中，都可以看到其著作的影響力。如在2002年所著的《戰略控制問題研究》便探討未來戰爭的要素、2009年所著的《軍事力量的非戰爭運用》內容也出現在2013年的《中國武裝力量的多樣化運用》此一白皮書中，許多概念更具體落實在2022年的《軍隊非戰爭軍事行動綱要》中。這些或許都是肖天亮能獲重用晉升的原因。

在經過人事清洗之後，勢必會有新一代將星出現，這些是否都是棟樑之材不得而知，但能確定的是，對習近平的效忠絕對是新人晉升的關鍵。

（作者是淡大國際事務與戰略研究所助理教授）

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