自由廣場》垃圾不分藍白／北市結構性貪污及放水

◎ 魯伯非

柯文哲、蔣萬安、郝龍斌三位藍白營前後任台北市長，最近為了台智光弊案開撕。柯還聲稱，這個弊案他忍氣吞聲了八年，真是令人啼笑皆非。而從台智光弊案，正好看破藍白「聯合執政」的結構性貪污和放水現象！

柯的忍氣吞聲八年之荒謬，就像卸任警察局長指控前任局長與黑道勾結，而黑道在現任局長的任內更囂張，他還有臉說「我為了這些黑道忍氣吞聲了八年」，可笑至極。市民選你做市長，就是要你整肅弊案，哪裡是要選你來忍氣吞聲的？ 柯文哲居然能臉不紅氣不喘說出如此丟臉的話！

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其實柯文哲根本不是忍氣吞聲，柯未逕行舉發弊案的真正原因，是他利用這些貪污的藍營市議員，趁機打擊異己、同流合污、因循苟且！此有前例，讀者稍有記憶，就知這次台智光弊案的主嫌國民黨台北市議員陳重文，當初就是配合柯文哲打擊北農總經理吳音寧的人，幸好法院後來證明，所謂吳送洋酒給民進黨根本空穴來風，純是藍白聯合抹黑造謠。如今台智光弊案檢調收網，羈押陳重文，這個跨越郝龍斌、柯文哲、蔣萬安三市長，藍白「聯合執政」的驚人「執政實錄」才得以浮出水面！若無檢調佈局偵查，藍白不但不會開撕對幹，反而更可能繼續沆瀸一氣，繼續餵養有藍營大老撐腰的行賄廠商！

柯文哲的執政能力本就大有問題，快蓋好的大巨蛋交給他卻八年不能完工；北流、北藝留下一堆爛帳；讓建商自行鑑定鄰損造成大直民宅坍塌；台智光弊案八年毫無作為。藍白為了各自的政治盤算而互相放水、因循苟且，就像柯文哲當台北市長時，國民黨市議員陳重文等人幾乎少有監督柯執政，而柯也被質疑放水國民黨市議員貪污舞弊，藍白合力造謠抹黑綠營，各取政治利益。這種藍白「聯合執政」結構性的貪污和放水，結果最可悲的就是台北市民，依然選出如此藍白人物來傷害自己的城市！

（作者是自由作家）

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