自由廣場》挺台參議員李柏曼風範長存

◎ 高碩泰

曾任美國康乃迪克州民主黨聯邦參議員長達廿四年，自一九八○年代從政伊始即堅定友台挺台的李柏曼(Joseph Lieberman)日前去世，享壽八十二歲，受到美國朝野廣泛追念，允為美國現今政壇極少數獲得跨黨派高度推崇的典範。筆者有幸與李氏交往近四十年，聞其辭世，深感哀悼。

李氏獲邀在二○○○年總統大選與高爾(Al Gore)搭檔，也是第一位正統猶太裔出任主要政黨的副總統候選人。高、李組合最終因佛羅里達州的普選重新計票糾紛，以些微差距飲恨，輸給共和黨小布希、錢尼組合，但李氏的正直不阿、自律甚嚴、道德節操與人文素養形象，在日趨激化的政壇更顯獨樹一格。他致力調和國會兩黨紛爭，推動若干關鍵性立法，聲望更隆，成為大老級人物。

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一九八○年代筆者任駐美代表處三等秘書期間，負責與設立在華府的若干美國州政府組織建立聯繫，爭取支持，包括甚具政治影響力的「全美州檢察長協會」，並促成該協會首度組團訪台，開啓雙方迄今從未間斷的司法檢調交流。二〇〇二年台美簽署「司法互助協定」，洵為指標性進展，運作順暢，互蒙其利。

當年首發訪台的成員之一即康州檢察長李柏曼，識見卓越，辯才無礙，已在政界嶄露頭角，與筆者也從此長期互動。該次訪台之行李氏也結識本土青年企業領袖吳東昇家族，眾人對李氏觀感至為深刻，紛紛鼓勵他更上層樓，追隨其偶像已故甘迺迪總統的志業。李氏返美不久，果然宣佈角逐康州聯邦參議員席位，初試啼聲即擊敗資深對手而一舉成名。吳東昇在一九九○至二○○○年代先後出任國大代表與立法委員，公私訪美時李柏曼也熱情接待，兩位長春藤大學畢業同具律師背景的國會議員交情匪淺，成一段佳話。

李氏基於堅定的民主、法治、人權、自由市場理念，多次在國會殿堂，電視訪談節目讚揚台灣民主成就，呼籲小布希、歐巴馬政府正面回應台灣的軍購與安全需求，洽簽自由貿易協定，尤其要求美國政府遵循「台灣關係法」的法律架構與政治基礎，忠實履行對民主台灣的承諾以展現在亞太地區的領導角色。李氏特別強調華府不應受到北京的恫嚇或脅迫而自我設限，虧待堅實夥伴的台灣而自失立場。李氏引據「台灣關係法」的發言，擲地有聲，引起甚多共鳴。今(二○二四)年四月適為該法四十五週年，意義不凡，回顧李氏生前風範與挺台情誼，更令人感佩他的道德正義勇氣。

李氏二〇一二年退休後轉往紐約一家大型法律事務所執業，往返華府。筆者最後一次與李氏茶敘，他私下告以其事務所倘承接中國大陸企業的案件，他必態度謹慎，檢視是否可能影響台灣利益，此乃他身為台灣長期友人一向堅守的原則，不容妥協。李氏的風骨與典型，在美國當今政壇幾希矣，更顯難能可貴，引人追思。

（作者為二○一六至二○二○年駐美代表）

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