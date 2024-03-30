自由廣場》太陽花學運十周年 馬英九赴中意義何在？

◎ 潘寬

十年前的此時，太陽花學運如火如荼，關心台灣前途的人們，奮勇前往立法院支援，最終成功阻擋了國民黨與中國共產黨的「經濟併吞台灣」陰謀。但國民黨的前總統馬英九多年後猶忿忿不平，誣指太陽花是阻礙台灣發展的罪人。但事實俱在，近十年來看到美中貿易戰，以及中共獨裁干涉自由經濟，各國資金與廠商紛紛撤出中國與香港，更不用說中共強推國安法導致香港自由的崩壞，這些事證再三證實台灣人當年的太陽花運動是正確且珍貴的，除了保護台灣避免掉進中共的經濟統戰陷阱，也讓台灣重新找回自己的主體性。

馬英九除了批評太陽花學運，在太陽花十周年之際，他甚至要奔赴中國，向獨裁中共的皇帝習近平請安，由此對照，更突顯當年太陽花學運是何其重要且貢獻巨大，以及馬英九當年為了媚共又是何其努力。據媒體報導，行政院長陳建仁呼籲馬英九在中國國家主席習近平面前主張「台灣是主權獨立的國家」，馬英九基金會執行長蕭旭岑卻駁斥陳建仁言論是台獨主張，違反中華民國憲法，還強調「台灣不是國家，屬於中國（中華民國）的一部分」很明顯馬英九等人忽略了聯合國2758號的決議，因為該決議文，指中華人民共和國已經取代中華民國，成為「唯一的中國代表」，故馬英九若在國際上主張台灣是中(華民)國的，豈不等於在為中華人民共和國擁有台灣的謬誤主張助勢？

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台灣當初由清國割讓給日本，但日本戰敗後放棄主權，由盟軍委託中華民國代管；原本應該像其他前殖民地國家一樣建國獨立，卻因國民黨在國共內戰中一敗塗地，逃來台灣，才造成台灣無法自主獨立，也讓繼承中國代表權的中共有染指台灣的藉口。國民黨和馬英九若繼續主張「中國擁有台灣」顯然不利台灣。

修憲有困難沒錯，礙於國際現狀要建國獨立也不容易，但像國民黨這樣迎合中國的方法更是下下策。現階段至少要以「台灣利益」為出發點，建立台灣自主的意志和觀念，傳達出「台灣不是中國的」，這樣才是維繫台灣主體性的最佳方案。

（作者是太陽花學運參與者 ）

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