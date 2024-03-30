晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》太陽花學運十周年 馬英九赴中意義何在？

2024/03/30 05:30

◎ 潘寬

十年前的此時，太陽花學運如火如荼，關心台灣前途的人們，奮勇前往立法院支援，最終成功阻擋了國民黨與中國共產黨的「經濟併吞台灣」陰謀。但國民黨的前總統馬英九多年後猶忿忿不平，誣指太陽花是阻礙台灣發展的罪人。但事實俱在，近十年來看到美中貿易戰，以及中共獨裁干涉自由經濟，各國資金與廠商紛紛撤出中國與香港，更不用說中共強推國安法導致香港自由的崩壞，這些事證再三證實台灣人當年的太陽花運動是正確且珍貴的，除了保護台灣避免掉進中共的經濟統戰陷阱，也讓台灣重新找回自己的主體性。

馬英九除了批評太陽花學運，在太陽花十周年之際，他甚至要奔赴中國，向獨裁中共的皇帝習近平請安，由此對照，更突顯當年太陽花學運是何其重要且貢獻巨大，以及馬英九當年為了媚共又是何其努力。據媒體報導，行政院長陳建仁呼籲馬英九在中國國家主席習近平面前主張「台灣是主權獨立的國家」，馬英九基金會執行長蕭旭岑卻駁斥陳建仁言論是台獨主張，違反中華民國憲法，還強調「台灣不是國家，屬於中國（中華民國）的一部分」很明顯馬英九等人忽略了聯合國2758號的決議，因為該決議文，指中華人民共和國已經取代中華民國，成為「唯一的中國代表」，故馬英九若在國際上主張台灣是中(華民)國的，豈不等於在為中華人民共和國擁有台灣的謬誤主張助勢？

台灣當初由清國割讓給日本，但日本戰敗後放棄主權，由盟軍委託中華民國代管；原本應該像其他前殖民地國家一樣建國獨立，卻因國民黨在國共內戰中一敗塗地，逃來台灣，才造成台灣無法自主獨立，也讓繼承中國代表權的中共有染指台灣的藉口。國民黨和馬英九若繼續主張「中國擁有台灣」顯然不利台灣。

修憲有困難沒錯，礙於國際現狀要建國獨立也不容易，但像國民黨這樣迎合中國的方法更是下下策。現階段至少要以「台灣利益」為出發點，建立台灣自主的意志和觀念，傳達出「台灣不是中國的」，這樣才是維繫台灣主體性的最佳方案。

（作者是太陽花學運參與者 ）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書