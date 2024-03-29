自由廣場》何時能有台灣魂的青年節

◎ 桃山人文館

「台灣要有獨立文化與人格才會受到尊重」！這是一九二○年台灣留日的知識分子創辦《台灣青年》時，他們特地邀請了日本的教授寫的一篇致詞，一百年了，讀來依然不但鏗鏘有力，令人警醒！

今天就是所謂三二九青年節，但台灣人真的要好好問：這是有連結台灣歷史主體、青年魂節日嗎？

請繼續往下閱讀...

從源頭看，這是是紀念中國黃花崗七十二烈士，其相關活動照例由中國青年救國團主辦。

在黨國一體的年代，沒有人膽敢質疑救國團的合法性、正當性和合理性。

惟民主化後的台灣，不但黨國一體不再，中國對台灣的關係不再兩蔣堅決反共，故中國青年救國團當然也不再反共！

此外，救國團也被不當單產委員會定義就是黨國不分下的特權單位，是不當黨產追索的對象！

這樣的一個組織，竟依然大剌剌地援例選拔並表揚全國及各地方優秀青年，上樑不正下樑歪，這是何等諷刺與的弔詭？真不捨這些青年優秀！因此，台灣人民要自己拿回《青年節》的制定權！

筆者認為二二八事件伊始到三月七日，他們不但挺身為陳文溪向陳儀要求「緝凶賠償」，接著奮不顧身，英勇反抗貪官污吏、不義政權！這樣的精神泣天地，也是每個國家的立國精神！

聖經《以斯帖記》記載普珥節，是猶太人紀念和慶祝他們的民族在古代波斯帝國時，從一場險被滅族的災難中轉危為安的奇妙經歷。

台灣人想獨立，並非只是反抗法律上的命令而是獨立的人格，因此他要求台灣人要先成為獨立的文化民族！」也要從自己的歷史找到一個深具意義的日子深刻紀念。

讓追思二二八，制定為台灣青年節，並真正成為重建歷史記憶的文化運動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法