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自由廣場》書店困境待政府解圍

2024/03/29 05:30

◎ 王岫

近日「書店訪視委員不買書，遭文化部停職」以及「社群媒體分潤擱淺，平面媒體衰退」等兩主題受到討論。看似不同的主題，其實有點關聯，這關聯點就在政府。

書店訪視委員說他不買書，因為他都到圖書館借書。其實許多人也這樣，現在除非二手書，書價不算便宜，若非急需，能在圖書館借就借吧！問題在他是書店訪視委員，沒有提出如何改善或建議的方法，卻講出對書店不太友善的話，當然引起不少書店業者的撻伐。

出版業產值和書店業績不斷下滑，已將近廿年了，這似乎是網路時代的趨勢。出版業以減少出書或提高書價因應，書店則採複合式經營，多辦活動、兼賣咖啡、餐飲來度過危機。這幾年，出版業和書店唉叫歸唉叫，也都免強撐過。倒是圖書館越來越大強大，號稱最美麗的圖書館一間一間地落成，政府也挹注大量經費購買圖書或電子書，連學者、教授晚年想贈書給他們，也常遭婉拒，就可知圖書館的書很多。但大家若都到圖書館借書，自然影響到出版業和書店的生意，故政府也仿效起源於西元一九四○年北歐國家，最早由丹麥於一九四六年實行的「公共出借權」制度，就是民眾每向圖書館借閱一本書，就由政府補貼該書的作者與出版社一定比例的經費。台灣三年前起，由兩大國立圖書館先行試辦，但目前成效似不佳，有待政府再進行整合、研究改善。

社群媒體利用平面媒體內容，提供讀者縱橫時空，隨時使用的效果，賺得腦滿腸肥，報紙及雜誌等平面媒體，卻餓得瘦骨嶙峋，其道理就跟圖書館和書店、出版業者一樣，政府必須實施「公共出借權」，出面補助出版社和作者。但社群媒體是賺大錢的大象，政府不應自己花錢補助平面媒體，而須強迫國內、外社群體，訂定合約，每登載一篇內容取自平面媒體的文章或內容，也必須給付該媒體及作者一定的補帖經費，否則取消其在我國的發行權。

平面媒體受社群媒體之侵，銷售量大減，生存困難。作者稿費因而也卅多年不增反減，生活也困難，政府必須重視，也該出面交涉了，不能只當吃瓜人，不關其事似的。

（作者是前國圖編審）

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