自由廣場》（李筱峰專欄）國民黨的「欲為」、「不為」與「應為」

先破題，此處的「欲為」是指不顧台灣全局而硬要蠻幹，實則另有意圖；「不為」是指不願做、不會做、不敢做；「應為」，即應該做。

新國會開議以來，中國國民黨在立法院有許多應為而不為，卻又為所欲為的動作。以近月表現為例：

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先說國民黨急著要將中配（他們說「陸配」）入籍年限從六年縮為四年。

容我先藉日本之例說起，有許多五、六十歲的中國人以留學簽證到日本，開學後馬上住進醫院。他們很多罹患癌症、腎病、肝病（需要人工透析的疾病）。治療費用昂貴的標靶藥物等，成為中國人分食的目標。每人一年約一千四百萬日圓的醫療費，自己只需負擔六十萬，其餘由日本納稅人買單。更荒唐的，有十二個中國人的日本健保證登記在同一住址（兩房一廳小公寓）。他們以依親家屬身份加入健保。日本醫療保險快被中國人玩垮了！

中國人對日本尚且是外國人，而國民黨是將中配視為本國人，隨著依親而來的親屬當然也是本國人，台灣不僅健保勢必被拖垮，最後就是中華人民共和國「移民實邊」，「統一」台灣。中配入籍年限即使不縮短，這個結局遲早會到來，而今國民黨在新國會開議不久就猴急提此案，用意何在？有益台灣國計民生嗎？

TVBS等多項網路投票民調顯示，反對讓中配入籍縮短年限的人佔八十七％多，贊成者僅約十％，比例如此懸殊，國民黨竟不順從台灣民意，是不敢違逆中共上意嗎？

次談不在籍投票。藍白兩黨執意推動到中國不在籍投票，還拿美國之例說明。要比照美國也行，那就應努力促成中台兩國互設大使館，我們在中的僑民就可以像美國一樣，到我國駐中大使館及領事館投票。如何？你們要促成在中國不在籍投票，這就是應為之事。否則，要我們在一個沒有投票、沒有選舉的專制政權下舉辦不在籍投票，居心不良！

再者，國民黨立委忽然要求蔡總統在卸任前登太平島宣示主權。怪哉！太平島不是有我國駐軍嗎？主權有何問題？他們向來否定台灣的獨立主權，現在卻忽然要爭太平島主權？荒唐！南海正逢多事之秋，正如藍營常指責民進黨政府的「兵凶戰危」。藍營平常指責綠營「挑釁」，現在卻選擇賴總統就職前挑釁敏感神經。那個洩露軍事機密的馬文君還說，小英若不去，他們就要在五一六登太平島。我勸馬文君若五二○賴總統就職讓妳不爽，建議妳出國去藍色多瑙河玩，別在台灣當藍色多惱人！

國民黨有許多事該做卻不為，例如台灣的出版家富察，被中共拘禁已滿一年，下落不明，國民黨怎不吭聲？

再如香港基本發廿三條立法通過，多國政要都連署反對。英國外交大臣更抨擊：一、在港生活、工作和經商者變得更加困難；二、言論、集會和媒體自由持續受侵蝕；三、破壞香港履行具有約束力的國際義務。唯獨台灣的中國國民黨不敢哼一聲，果然是中國的國民黨。

馬英九愚人節又要回祖國朝「共」了，以上問題敢不敢向中共提出？最好問問你們的祖國何時才要民主化？好讓你們可以搬黨回去，和中國共產黨公平競選如何？

（作者李筱峰是台北教育大學名譽教授）

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