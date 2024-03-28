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社論》台海安全的經濟論述

2024/03/28 05:30

英國前首相、現外相卡麥隆（右二）日前受訪表示：一旦台灣周邊出現類似封鎖的情況，這不僅對台灣，對全球經濟也將造成徹底災難性的效應。圖為卡麥隆本月二十二日出席在澳洲舉行的英澳外交、國防二加二會談。（法新社）

英國前首相、現外相卡麥隆到印太現場（澳洲）表示：一旦台灣周邊出現類似封鎖的情況，這不僅對台灣，對全球經濟也將造成徹底災難性的效應。類似的警語，布林肯早已多次明示：若台灣因為中國侵略爆發危機，某種形式上會為全球經濟及各國帶來災難性後果，這是北京越來越常聽到的訊息。也許，明白的提醒，有益提升西方對台海危機的切身感受。然而，同時也存在另一個風險：向習近平暴露民主國家的弱點在哪裡？

經濟角度看台海安全，主要把台灣視為供應鏈的關鍵環節，至於台灣這個「國家」的正常化，彷彿是看不見的主題。而這，正是習近平垂涎台灣的根由。所謂台灣海峽的安全穩定及台海問題的和平解決是G7國家的共識，並不在乎台灣是主權國家或地理名詞。新冠疫情，台灣確保半導體供應無虞，首先通報WHO人傳人。但，在這樣的脈絡之下，依舊連WHA觀察員都求之不得，遭普遍懷疑是病毒來源國的中國，聯手世衛秘書長拒台灣於門外，西方國家雖然仗義執言，最後也難力挽狂瀾，令人扼腕。

二月底，馬克宏表示，不排除未來部署地面部隊到烏克蘭，引起西方國家議論紛紛，普廷也以第三次世界大戰回嗆。而在一年前，馬克宏結束訪中行程，在總統專機上受訪表示，歐洲要避免因台灣議題被捲入美中衝突，歐洲應戰略自主，不應跟隨美國。對烏俄戰爭、對台海危機，歐美並不同調。烏克蘭安危，骨牌效應擺在歐洲眼前。台海風雲，對歐洲相對遙遠，若非供應鏈考量，恐怕更不願搭理。日、韓、美、澳、菲等國，由於自身也面對中國挑戰，台灣有事無法置身事外，故對台海的戰爭與和平，必須密切關注。儘管如此，與其說台灣是以一個「國家」受到重視，不如說是中國武力侵犯「矽島」的經濟後果更令人擔憂。

烏克蘭現場，兩年來的僵局，不無可供台灣借鏡之處。上週末，金融時報引述知情者說：美國已敦促烏克蘭，停止襲擊俄羅斯的能源基礎設施，警告無人機打擊可能會推升全球油價與引發報復。據報導，有白宮前能源顧問表示：「沒有什麼會比汽油價格在大選年間飆升，更讓現任美國總統恐懼了。」定期改選，堪稱西方領袖的阿基里斯之踵。國外的戰場，屆臨選舉便多了內需考量。普廷的失算在於，原始設想的閃電戰，竟然變成持久戰。有此前車之鑑，如果習近平武力犯台，先下手做好持久戰準備，就像新冠疫情重創全球經濟，那麼，堅若磐石力挺台灣持久戰，不惜付出經濟代價從而堆高選舉風險的西方領袖有幾人？

英特爾執行長季辛格稱，新冠疫情讓美國清楚地知道，已經將晶片這個關鍵供應鏈的多少部分讓給了其他國家，以及此事對美國國家和經濟安全帶來的威脅。他說，英特爾的終極目標是在這十年結束前，把全球至少五十％的先進半導體製造，來到美國、歐洲生產。這樣的思維方式，不僅是經濟性的供應鏈重組，也會對地緣政治造成深遠影響。關心中國武力犯台重創全球經濟者，往往有兩種不同的後續對策傾向。一是竭盡所能確保台海安全，杜絕中國以武力片面改變現狀，所以要盡力武裝台灣，而且清晰地告訴中國，絕對會協助台灣自衛並軍事介入。二是，中國變數莫測高深，台海安全無法百分之百確保，因此必須分散集中在台灣的半導體產業到其他國家，以防萬一台灣被中國封鎖、併吞。第二種，分散經濟風險的思維傾向，從台海現場來看，推論至極難免令人聯想到「棄台論」。其所導致的作為或不作為，有可能讓中國更有機會拿下台灣，進而將西太平洋納入勢力範圍，並且繼續擴大版圖。其結果，全球經濟依舊在劫難逃。

台海危機的這種經濟論述，如果川普捲土重來，不知會是何種景況。川普一面稱（保衛台灣）這個問題將會使他處於一個非常劣勢的談判位置，一面指責台灣搶走美國的半導體工作。類似思維下的政策作為，對習近平會造成震懾作用或是適得其反？其實，台灣的民主開放、國際信用、知識密集、企業研發、勞動文化等，才令台積電奇蹟成為可能，其它國家（尤其美國）不易複製。否則，以習近平的企圖心，「中積電」的晶圓夢早就笑傲江湖了。所以說，對台海安全的經濟思維，如果未與戰略思維配套，萬一結果兩頭都落空，恐怕會引爆超乎想像的複合型災難。

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