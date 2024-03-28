自由廣場》主權AI崛起 台灣面臨保衛戰

◎ 廖明輝

輝達執行長黃仁勳今年二月在杜拜世界政府高峰會上發表演說，呼籲各國努力建立人工智慧主權，他將這一概念稱為「主權AI」（Sovereign AI）。「主權AI」強調「自己的AI自己訓練」，國家應該具備自主開發、控制和運用人工智慧技術的能力，利用本國的基礎設施、數據、人力和商業網路，產出自己的人工智慧能力以滿足自己國家的需求和目標。黃仁勳指出，「主權AI」不僅包括增強國家的科技創新能力，還包括利用人工智慧來保護和推廣本國文化、語言和知識。

在新全球化的地緣經濟碎片化時代，美中兩大強權的競爭尤為激烈。美中競爭的第一階段主要集中在數位主權「小院高牆」的低層次競爭，技術是主要競爭焦點。「小院高牆」指美國對中國實施的關鍵科技圍堵，集中在EUV及DUV顯影設備、高階AI晶片和半導體設計EDA軟體等領域，並禁止美國公民協助中國發展高階晶片。然而，由於「主權AI」崛起，美中競爭升級成為人工智慧主權「大院高牆」的高層次競爭。

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美國與其盟友和合作夥伴國家將共同建立自給自足的AI生態系大院，同時在盟友和合作夥伴之外建立數位高牆，形成包括技術、經濟和軍事等多層面綜合國力的「大院高牆」聯盟。中國則透過「新型舉國體制」發展自主的「主權AI」生態系統，並拉攏對西方不滿的開發中國家，企圖成為「全球南方」（Global South）國家之首以挑戰及反制傳統的西方中心觀點。

除了美中，許多國家也積極發展「主權AI」，印度三月剛批准「印度AI使命」（IndiaAI Mission）計畫以全力布局AI，投資十二．五億美元推動人工智慧發展，開發運算基礎設施和大型語言模型，計劃建造一台配備至少一萬顆GPU的超級電腦。新加坡則與輝達合作，建立「東南亞語言同一網路」（SEA-LION）大型語言模型，透過訓練東南亞十一種地區語言的資料集以適應東南亞的多元語言環境並支持新加坡剛發布的「國家AI策略2.0」。荷蘭政府也積極發展開放式大型語言模型GTP-NL，目的在促進符合荷蘭的公共價值觀並尋求歐盟投資超級電腦，共同推行歐洲「主權AI」計畫，透過價值驅動方式，荷蘭企圖在AI領域成為歐洲的領導者，並透過歐洲成為世界的領導者。

台灣的「主權AI」發展策略聚焦建立自主的AI技術能力並提升國家安全。國科會正積極發展簡稱TAIDE的「可信賴人工智慧對話引擎」以對抗中國百度研發的ERNIE大型語言模型所提供帶有政治偏見的資訊。透過開發結合台灣文化的繁體中文語料衍生模型，展開國家數位主權與文化和價值觀的保衛戰。然而，「主權AI」的實施對於資金、人才和資料的要求極高，台灣由於繁體中文內容受限於版權，可蒐集利用的數據資料量很少。另外，AI超級電腦的性能也不夠快，要打造媲美OpenAI的大型語言模型，仍然是一大挑戰。

（作者是中華經濟研究院輔佐研究員）

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