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自由廣場》關鍵零組件 台灣無人機的挑戰與機遇

2024/03/27 05:30

◎ 陳福興

台灣無人機企業展示品被發現使用中製馬達一事引發關注，此事凸顯MIT無人機產業在關鍵零組件自製率仍有補強之處，也暴露台灣無人機廠商在成本控管仍需努力。

台灣無人機廠商的生產成本普遍高於中國廠商，以致國際市場競爭力不足，其實台灣馬達產業曾居世界領先地位，但中國崛起後，台廠為降低成本，將生產線移往中國，形成台灣供應鏈對中國的依賴，不僅制約了產業發展，也存在國安風險。

台灣近年有意重拾無人機馬達自製，但仍面臨「技術人才流失」與「研發投入不足」的雙重困境，難在短期追趕國際先進水平。儘管面臨諸多困境，台灣馬達產業仍具有發展潛力，主要在於曾居世界領先地位，積累了深厚的技術基礎。其次是政策支持，政府近年來高度重視無人機產業發展，對相關供應鏈的發展給予政策支持。

因全球無人機市場需求不斷增長，且在全球供應鏈「排紅」趨勢下，台灣無人機產業有了更廣闊的發展空間，倘若台灣政府得以精準有力地扶持企業，無人機產業勢必有機會取代中國產業。

建議政府應加大對無人機關鍵零組件研發的支持，提升產業自製率，廠商則應採取有效措施，降低生產成本，提升競爭力，尤其提升關鍵零組件自製率和成本控管。更重要的是，台灣無人機廠商應加強與上下游產業鏈的合作，形成合力，共同推動產業發展。

（作者是銓通科技董事長）

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