自由廣場》台灣年金改革：絕不可回頭的勇敢一步

◎ 方凱弘

在台灣社會，年金改革無疑是一項敏感且複雜的話題。自從蔡英文總統於二○一六年上任，並推動年金改革以來，台灣社會經歷了一系列激烈的抗議與辯論。年金改革的路，固然是荊棘滿途，但它對於維護國家長遠財政健康與社會公平正義的重要性，是不容置疑的。

根據最新的統計資料，台灣的公共財政支出中，公務員退休金佔比逐年攀升，已成為財政健康的一大隱憂。面對這一現實，各政黨均表達了對於年金制度檢討的必要性，但具體的方案與路徑卻意見分歧。

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近期，隨著二○二四年國民黨在立法院取得多數席位，提出停止削減退休公務員年金的修法案，引發了社會各界廣泛的關注與討論。而新北市長侯友宜宣布參選總統，承諾全面檢討退撫制度，更是將這一議題推向了新的高潮。然而，這一行動，被視為是一種「反改革」的信號，無疑給了社會各界以深刻的思考。在這個時刻，我們必須仔細審視台灣的財政狀況，並以堅實的數據支持我們的立場，即台灣的財政結構絕對承受不起年金改革的倒退。

根據最新的財政部報告，台灣的公共財政債務已經達到驚人的數字，而公共支出中，對於退休公務人員的年金支出是一個重大的負擔。如果我們回頭看看二○一六年之前的情形，年金制度的不公與不合理，對於年輕一代與其他社會群體來說，無疑是一個沉重的負擔。年金改革雖然是一個艱難的過程，但它是必須的調整，以確保台灣的財政可持續性與社會的公平正義。

任何試圖停止或逆轉年金改革的舉措，都是極其不負責任的。根據台灣財政部的數據，若無改革，未來幾十年內，台灣的年金基金將面臨嚴重的資金耗盡風險。這不僅會影響到當前的退休公教人員，更會對台灣的年輕世代造成巨大的經濟壓力。

在國際社會中，許多國家都面臨著類似的年金改革挑戰。從日本、韓國到歐洲的許多國家，都在努力尋找平衡年金支出與國家財政健康的道路。台灣不能在這條正確的路上掉隊，更不能因為短視的政治考量而選擇倒退。

因此，我們呼籲所有政黨和立法者，必須站在國家長遠利益的高度來考慮這一問題。年金改革不僅關乎財政的可持續性，更是關乎社會公平與世代正義的實現。對於台灣來說，沒有退路，唯有勇往直前，續寫改革的新篇章，我們才能確保一個財政健康、社會公平的未來。

在此刻，任何企圖將年金改革推回原點的努力，都將被視為對台灣未來的背叛。台灣的年金改革，必須堅持到底，為了所有人的福祉，為了台灣的明天。

（作者為台北海洋科技大學助理教授）

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