自由廣場》台灣與波海3國 深化民主聯盟

◎ 張怡穎

在這個充滿變局的國際環境中，台灣與波羅的海三國—立陶宛、愛沙尼亞、與拉脫維亞—的關係正日益密切，展現出一種深刻且具有前瞻性的國際合作典範。

近期，副總統當選人蕭美琴訪歐期間，與波海三國的國會外委會主席進行重要會晤。不僅展現彼此的堅定支持，更強化了為自由與民主奮鬥的共同決心。

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蔡總統與波海三國互動悠久，任內推動往來合作，從國防、資安，到全民防衛等，都有顯著進展。台灣與波海三國共同致力於強化民主機制，對抗網路資安威脅，並支持對方在國際舞台上發聲，這種深厚的友誼與合作，不僅為台帶來了國際重要盟友，也為波海三國開啟了與亞太地區的新篇章。

根據官方數據，台灣援烏貢獻不小，已捐贈超過五千八百萬美元與七百多噸的人道救援物資給烏克蘭，呈現國人對自由與民主價值的堅定支持，也彰顯了我在國際社會的責任感。

展望未來，台灣與波海三國在維護區域安全、促進資訊交流、及強化網絡防禦等方面的合作，將進一步加深。透過參與愛沙尼亞的CCD-COE、拉脫維亞的StratCom COE、及立陶宛的EnSec COE等國際組織與機構，台灣不僅能夠與波海三國共享資訊與資源，更能發揮影響力，共同為維護自由、民主與和平的國際秩序貢獻力量。

在蕭美琴的穩健接棒下，我們有理由相信，台灣與波海三國的友誼與合作將更加牢固，同時也將為台灣在國際上爭取更多的支持與合作機會，台灣正展現出其作為一個負責任、積極參與國際事務的全球公民的角色，蕭美琴的歐洲行，無疑是這一努力的重要一步。台灣與波海三國的關係，不僅是建立在共同價值之上的夥伴關係，更是全球對抗威權主義與促進民主價值的堅實聯盟。

（作者為自營商）

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