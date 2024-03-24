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自由廣場》支持李大維的「新時代新想法」

2024/03/24 05:30

◎ 胡文琦

如同中共近期所發明的新詞「新質生產力」一樣，媒體報導，日前我海基會召開董監事會議，董事長李大維表示，台灣即將進入一個「新時代」，海峽兩岸雙方都應用正面積極的新思維看待彼此；此外，他也多次透過各種公開場合，呼籲中國大陸「以民為念、人民優先」，並告別「你死我活」的零和爭鬥，努力追求「相互成就」的合作關係。

此際，誠如李大維所言，台海週邊的和平穩定關係，對國際社會安全與繁榮發展都不可或缺，也對中國一向謀求亞太週邊區域穩定、發展經濟並說好「中國故事」極為重要，因此，自去年就任以來，世界各國除了對台灣的民主發展與經濟繁榮表達高度肯定外，也都一再強調台灣的高科技產業鏈，以及位處國際重要航線等地緣價值的重要性云云。

其實，暫且不論「兩岸誰才能代表中國一詞的『代表權、話語權』」定義不說，一個嚴謹且是實事求是的真相是，「中共非中國」。進言之，果若雙方能拉高歷史的格局與氣度地從「人民最大」的「以民為念、人民優先」角度切入，兩岸政權一起進行「誰最愛台灣」的良制競合，才是最符兩岸人民福祉利益，與追求「美好生活方式」的最佳務實做法。

準此，董事長李大維一席「與時俱進」且符合「兩岸現況」的呼籲，亦即兩岸應告別「你死我活」的零和爭鬥，與追求「相互成就」的合作關係即相當的「語重心長」。因而，果若中共決策層峰能夠正確理解台灣人民「當家作主」的想望，能以和平對等民主對話的方式對待台灣，將有機會開啟兩岸的「新歷史機遇」，新時代確應有新做法與新想法才是。

（作者是前任親民黨發言人）

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