自由廣場》看診患者抵不過便當

◎ 盧俊瑋

台灣高鐵便當價格調漲一事躍上新聞版面，指出高鐵便當自推出以來已經九年不曾漲價，原物料通膨，百元售價早已無法反映成本等等。相關報導文情並茂，引人同情，但相同場景轉換成台灣的醫療處境，不禁啼笑皆非。因為單價一百多元的便當價格，已然超過留在醫學中心的醫師費心費力在門診看一個患者的產值。

倘若一個便當100元賣九年就讓台灣高鐵這家營運良好的公司不堪負荷，那不知大家是否想過台灣醫療的收費，已經被健保這個體制綁架了30年，1995年健保實施之初所訂定的保費費率原本應該每年調漲，但這一規定卻受到政府行政機構的約束，為了選民票而選擇凍結健保費率，不願觸及民意底線。然而，在這樣一個大多數人不願意投資健康的社會氛圍中，多數人開始檢討醫學生在進入醫院後選擇專科的決定。

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在目前的健保體系下，不僅內外婦兒等主要科別面臨人手短缺，就連皮膚科醫師是否願意留在大型醫院也成疑問。以我個人的經驗為例，十多年來，與我同期進入醫院實習的同仁中，有意留在醫院的可能不到當初的二十分之一。那些當初對皮膚科不感興趣的同事，在離開醫院後也成了到處可見的醫美醫生。

醫界真正缺少願意照顧重症患者的原因，並不在於大家搶著走小科，而是和現今第一線的護理同仁人力缺乏的原因一樣：目前的健保制度對於留在第一線醫療現場照護重症醫療的醫護人員實在是過度苛刻，這才是讓人不願繼續走在救死扶傷這條路上的原因。

（作者是皮膚科醫師）

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