自由廣場》制定監管法規 健全AI發展

◎ 魏思源

全球AI軍備競賽如火如荼，但衍生的風險已引起政府戒心，歐盟開全球先河制定監管AI的《人工智慧法案》（AI Act），近日獲歐洲議會表決通過。這項新法律旨在解決這項快速發展的技術帶來的偏見、隱私和其他風險的擔憂。新規將禁止在工作場所和學校使用人工智慧檢測情緒，並限制人工智慧在高風險情況下的使用，如分揀求職申請。

有人認為，如果AI法令規定太嚴苛，只會成為AI技術發展的絆腳石。但無可否認，由於AI技術的複雜性和強大威力，一旦出現技術失控，很可能導致嚴重的後果，譬如汽車自動駕駛系統失靈引發的車禍事故。此外，AI技術也存在著倫理道德問題，例如歧視性的演算法偏誤，或是偏離原先用途的AI技術濫用，如深偽技術（deepfake）原本用來解決圖片資料量不夠的問題，後來卻被利用在偽造名人性愛影片。

請繼續往下閱讀...

以台灣而言，是全球受境外假訊息影響最嚴重的國家，並且連續十年蟬聯榜首，最近更有AI深偽技術助長假影音，試圖影響輿論，引發新興資安隱憂。長此以往，台灣的AI產業如何健全發展？更何況，AI的確可能被有心人利用，對國家安全產生威脅。

AI技術應用所帶來的影響是一體兩面，除了正面助益，也有負面衝擊。各國和國際監控機構正在積極採取措施來規範AI工具，包括澳洲對防止AI創造的不當內容，以及英國將成立全球首家AI安全研究所。

在目前各國訂定的法律或規範中，歐盟的《人工智慧法案》最有參考性且也比較可行，在美國缺乏類似立法的情況下，這套具有里程碑意義的規則可能會為西方世界如何治理人工智慧定下基調，甚至很可能是未來各國或產業界都須要接受的法規。而台灣作為全球資通訊科技（ICT）供應鏈要角，又該如何借鏡他國經驗，加速AI法規制定，以確保其安全性和可持續發展，成為政府迫切需要解決的問題。

（作者從事資訊業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法