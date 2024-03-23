自由廣場》 AI淘金熱 商機在哪裡

◎ 廖明輝

日前「經濟學人」報導人工智慧已成為全球性的淘金熱。AI大餅被分為四大塊：軟體應用、模型、雲計算、和硬體。每一塊都代表獨特商機，但AI財富大餅的分配越來越集中在少數領先企業手中。

在硬體廠商，輝達憑藉在數據中心AI伺服器晶片市場幾乎壟斷的地位，累積巨大財富。儘管如此，超微、英特爾正積極尋求切入這塊市場，顯示即使輝達這樣的市場領導者也面臨激烈競爭和未來的不確定性。在模型業者，OpenAI和Anthropic在智慧財產權和潛在利潤上展現巨大價值，雖然競爭已經非常激烈，但仍充滿商機。軟體應用方面，隨著AI模型愈來愈豐富，相關應用的成長速度驚人。許多公司開始將生成式AI整合進去產品和服務以開拓新商機，從Zoom到ServiceNow，再到Adobe，各家公司都在積極探索AI帶來的新可能。在雲計算領域，谷歌、亞馬遜和微軟的市值都因為AI的龐大計算需求而大幅上升，顯示生成式AI將為雲端大廠帶來無窮商機。這些大企業不僅提供雲計算服務，同時也積極在AI模型和軟體應用進行投資，試圖掌控從晶片到應用程序的每一塊AI大餅。

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就如同19世紀中期的加州淘金熱，那些賣鏟子的商人往往能夠從淘金者手中賺取更多利潤。在當今的AI淘金熱中，提供產業基礎設施和技術的公司，例如輝達，正處於有利的贏家位置。台灣，作為全球重要的半導體製造中心，在這場AI淘金熱中亦有獨特商機。特別是在硬體製造領域，台灣憑藉在半導體晶片和AI伺服器的領先地位，有潛力在AI時代扮演更加重要角色。

然而，要充分發揮這些潛力，台灣面臨快速變化的技術和市場需求、對單一客戶（如輝達）的過度依賴、以及國際大型科技公司的競爭挑戰。因此，台灣需要進一步強化在晶片創新上的領導地位，積極推動軟硬體的緊密整合並提供整合式的AI解決方案平台。此外，創新和人才的培養也是關鍵。台灣應該改革教育體系，從訓練「只會回答問題的人」轉為培育「會問正確問題的人」，因為在現行教育體制下，只會回答問題拿高分的人，並不會主動去找問題，更不會去思考未來將出現的問題。透過建立更多與國際接軌的AI研究平台，吸引和培養更多AI領域的國際專業人才。同時，積極參與全球AI技術的標準制定和國際合作，才能確保台灣在全球AI淘金熱中能夠立於不敗之地。

（作者是中華經濟研究院輔佐研究員）

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