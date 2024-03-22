社論》宣示主權 請向中國說去

正當中國在南海地區擴大挑釁，與菲律賓發生衝突之際，國民黨立委群起要求蔡總統前往太平島宣示主權，立法院國民黨籍外交及國防委員會召委更說，安排五月十六日登島考察，「不管蔡總統去不去，我們自己去」。菲中的島礁糾紛，太平島非主角。藍營選在敏感時刻，且是五二○賴清德政府上台前夕，要我們國家元首參一腳，從國際角度看，則顯突兀之舉。總統是否前往，並不影響我們對太平島的實質掌控。此刻菲律賓正受中國進逼，美國力挺菲國，藍營是緩和區域爭端，還是製造更多紛擾，於我們國家利益是否有助，還是附和北京的動作，這都需要被檢視。

國民黨立委鼓譟登島，該黨副主席剛從中國返台。每當中共升高台海事態，總看到這位副主席又銜命赴中，予人「聯共制台」之感。二月中旬中國「三無快艇」闖入金門禁限制水域，因海巡船艇驅離時翻覆，造成死傷事件。中共除了政治化處理，並否定我方司法管轄權。中國船舶進入我主權範圍，海巡單位即有應處的基本程序，換做其他國家，亦是如此。何況，這是兩岸都說要打擊的三無船舶。中共放任違法船隻進入我方海域，藍營在事發至今一個多月，多將矛頭對向蔡政府，或指我們執法過當。對於中共藉機發動認知戰與法律戰，否定我們主權，在野少有吭聲，國民黨副主席還奔赴中國，彷彿國共和樂。但在最該伸張主權，駁斥中方說詞的時候，且人都在中國了，藍營反而顯得靜默了。

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南海因經濟資源與地緣位置的爭奪，長年不靖。這幾年更因中共加速所佔島礁軍事化動作，引起周邊國家的警戒與抗議。近年菲律賓與中國的主權爭端，亦導因於此。去年二月，菲律賓指中國海警船在仁愛暗沙附近，以軍用雷射射向菲律賓巡邏艇。去年三月，菲律賓再指中國海軍艦艇與幾十艘海上民兵船在中業島周邊海域活動。去年八月，中國海警船攔截前往仁愛暗沙的菲律賓補給船並向其發射水砲。去年十月，中國海警船對菲國補給船衝撞。本月上旬又發生衝撞事件。中共惹事生非導致情勢升高，為穩定區域安全，美國與日菲等國聯合軍演，下月並預計舉行美日菲三國領袖峰會。民主國家團結抗中，不在處理主權歸屬，而是因應北京擴大灰色地帶衝突，蠶食鯨吞，嚴重破壞和平。

藍營方面主張總統應到太平島，「宣示主權」，但外界質疑會激化爭端，不是緩和情勢。雖然陳水扁、馬英九都在卸任總統前，視察太平島。不過，陳水扁是因東協國家與中國簽署南海協議與發表宣言，我方被排除參與，而前往主持機場跑道啟用典禮，成為第一位登島的國家元首。至於馬英九登島時，開宗明義說「在最晚清康熙年間」，已將南海諸島納入海防體系；而就歷史、地理及國際法，「南沙群島、西沙群島、中沙群島、東沙群島及其周遭海域均屬中華民國固有領土及海域」。這套南海「十一段」論的固有疆域說，要比中華人民共和國的「九段」論，海域更廣，馬在南海宣揚大中國觀，正中北京下懷。東協國家基於一中，這類說法反而是幫襯中華人民共和國，強佔南海島礁主權的理由，也給予國際社會，兩岸在南海問題上展開合作之觀感。美國當時已公開表達登島無助降低緊張，馬仍執意為之。顯見在「馬習會」後，於南海議題上，存在高度的「國共默契」。

國民黨立委大張旗鼓要登太平島，同樣令人質疑。台灣不是爭端一方，卻要強出頭，在國際觀感上，不會認為我們是站在美日菲等國的共同陣線。為了捍衛太平島主權，海巡署近期完成「港側浚深及碼頭整修工程」，不就代表我方的積極作為。南海情勢升高，主因是中國的單方面侵擾，我們該做的，是思考如何與理念相近國家一致行動。民主國家共同關切台海和平穩定，反對北京以武力脅迫改變台海現狀。同為民主國家的台灣，也應以同樣的準繩審視南海的主權糾紛，與其爭論總統與立委諸公是否登島，更該譴責中共破壞和平。僅聚焦主權糾紛，形同替中共卸責，令國際側目，傷及與民主國家的緊密關係。會併吞台灣主權，只有中國，若要宣示主權，藍營該搞清楚真正對象。政府堅定抗中，藍營就說台海陷入兵凶戰危，現在卻安排登島，無端升溫南海的兵凶戰危，雙標作法，豈不怪哉。

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