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自由廣場》全球幸福感排名 台灣躍為亞洲之光

2024/03/22 05:30

◎ 洪志杰

由聯合國資助、牛津大學領銜研究的全球性研究報告中，台灣在全球幸福感排名中脫穎而出，在亞洲是幸福感僅次於新加坡的第二高國家。這份《全球幸福感指數報告》收集一四三個國家和地區的數據，依蓋洛普（Gallup）提供資料，從多個維度評估全球公民的幸福度。

台灣，太平洋的寶島，在最新的幸福感評比中以六．五分的成績，排名全球第卅一位，在亞洲地區高居第二，印證台灣提供高品質生活的努力暨成果。而鄰近的日本、韓國、中國，分別排在第五十一、五十二、六十位，顯示台灣在地區的獨特地位。

相關評估指標包括生活滿意度、人均GDP、社會支援、健康預期壽命、個人自由、慷慨程度以及對貪腐的看法等。這些指標綜合反映一個國家的綜合國力及民眾的生活質量。台灣能在亞洲地區排名如此之高，得益於穩定的經濟發展和較高的人均GDP，也與良好社會福利和醫療保障制度密不可分。

今年的榜首仍是芬蘭，以平均七．七高分繼續保持世界最幸福國家的地位。台灣在全球排名第卅一位，但在亞洲表現非常亮眼。至於傳統認為生活品質較高的西方國家，如美國、德國，今年排名均下滑，分別落至第廿三、廿四。

台灣能夠維持較佳的幸福感排名，除了經濟和社會福利，在社會支援和健康預期壽命上的高分也不容忽視。台灣的醫療系統提供全民健康保障，減輕了民眾的醫療負擔，同時，台灣社會的緊密連結也為其居民提供了強大的情感支持網絡。

但台灣仍有進步空間，比如在「慷慨程度」和「對貪腐的看法」項目，可再追求提升。從全球趨勢來看，提高國民幸福感不僅需要經濟發展，更需要社會的全面進步，包括提升透明度、公平正義以及培養「慷慨互助」的社會氛圍。

台灣排名亮眼，若再進一步強化社會支援體系、提升健康預期壽命、增進社會整體的透明度和公平，有潛力再攀升。

﹙作者是前國會助理﹚

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