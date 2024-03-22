自由廣場》解決電價的「歷史共業」

◎ 邱世長

根據《自由時報電子報》報導，四月電價調漲底定，筆者額手稱慶，因財政若是「挖東牆，去補西牆」，絕非長治久安之計，更非國家之幸！

電價「凍漲」是「欺眾」，此時不調漲電價，更待何時？蔡英文總統在二○一六年一上任，就開始討論年金改革這個「歷史共業」，得罪許多軍公教，卻在二○二○年以破紀錄超過八一七萬票成功連任總統，還創下台灣總統選舉史最高得票數。年金不改，必定破產，誰都拿不到年金去養老，關鍵是誰有勇氣頂住壓力！

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政客只想討好民意，不敢釜底抽薪的解決國政沉痾，這是禍國殃民，歐洲的希臘就是慘痛案例。台灣人須理解，不可能「要馬兒跑，又要馬兒不吃草」。當年的「油電雙漲」造成民怨沖天，後來「油價凍漲」，改為「週週調整」，民怨消失。台灣可以「開源與節流」雙管齊下，持續開發綠能，諸如太陽能、風力、水力、沼氣與地熱發電等等，另外透過電價調漲，使民眾節約用電，但同時要照顧弱勢家庭。

台電的財政缺口是「歷史共業」，之前的政府不敢解決這問題，導致台電在二○二三年底，累積虧損達三八二六億元，二○二四年政院核定台電虧損一八八七億元，這些財政大缺口是「債留子孫」。

台電的財政缺口是「歷史共業」政府該當機立斷提處方！當前，就盡速調整為合理電價，別再用凍漲電價，來騙選票啦！

﹙作者是教育工作者﹚

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