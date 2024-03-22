自由廣場》港版國安法對台灣的警示

◎ 缺理

二○二四年三月，香港立法會在短短數天快速通過《基本法》第廿三條的立法，當週就生效，國際譁然。

此法案在未經充分的公眾諮詢下快速通過，幾乎涵蓋所有被認為對國家安全構成威脅的行為，從叛國、煽動叛亂到與外國政治組織建立聯繫等，都將被嚴厲懲處，港人的言論自由、集會自由、甚至思想自由，遭受前所未有的箝制。

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這是中共對香港高度自治承諾的再次背叛，從一九九七年香港主權移交至今，港人努力爭取更自由、公平的社會，如今隨著這部惡法的實施，香港再被進一步緊箍咒，這是香港的悲哀時刻，也是全球民主與自由的警鐘。

面對這個局勢，台灣不應坐視不管。香港的今天，或許是台灣的明天。我們必須從香港的悲慘經驗汲取教訓，堅定走在民主自由的道路，不讓外來勢力破壞珍貴的民主制度與生活方式。台灣應積極與國際社會合作，對抗任何形式的威權主義，並提供港人在追求自由和民主道路上的支持和幫助。

過去幾年，香港在言論自由、法治獨立等方面的國際排名持續下探，香港的經濟活力也因政治因素而受重創，許多國際企業和人才逐漸離開。對香港造成巨大損害，也對亞洲乃至全球經濟與政治格局帶來了不穩定因素。

在此關鍵時刻，台灣應展現堅定的立場和行動，加強與各民主國家的結盟，共同為維護區域安全和推動全球民主進程貢獻力量。透過國際論壇、多邊組織，我們應大聲疾呼，凝聚國際社會的力量，對抗任何形式的威權壓迫，捍衛共同價值和理念。

台灣應密切關注香港情況的發展，備妥相應對策，提供人道援助、支持香港民主運動、通過外交手段抗議對香港的壓迫，台灣在力所能及，應為港人提供實質支持和幫助。

台灣社會要對香港的情況進行深度關注與討論，通過教育、媒體報導、公共論壇等渠道，增強公眾對香港處境的了解，從而在社會形成對抗威權壓迫、維護民主自由的「台灣共識」，以確保台灣的未來不會重蹈香港覆轍。

﹙作者從商﹚

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