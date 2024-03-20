晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》台灣的「後三一九」圖像

2024/03/20 05:30

二十年前的三一九槍聲，有人至今耳際猶聞，有人認為歷史已翻過那一頁。這種差異現象，或許不是源自真相大白，而是前後的大選都可昭公信，多數人遂對這起往事未予深究。其實，關注三一九對當年大選的作用，也不宜低估早半個多月那場「二二八牽手護台灣」，可能有更深層、更廣泛的影響。

二○○四，陳水扁尋求連任，連戰、宋楚瑜由分而合，挑戰四年前的共同對手，雙方勢均力敵，難分高下。詎料，投票前夕，爆發槍擊案，扁呂輕傷。但對手未提出延期投票要求，似乎對選舉結果仍具信心。隔日，扁呂險勝約三萬票。政治紛爭，也從此平地而起。二○○六，扁政府面臨弊案指控，施明德為首發起紅衫軍運動，一年之間蔚為總統府前一大奇觀。卸任後，阿扁淪為首位繫獄前總統，至馬英九卸任前獲准保外就醫。二○一八地方選舉，小英號遭韓流衝擊，以阿扁為精神領袖之一邊一國行動黨投入二○二○大選，全軍覆滅而解散。唯獨當時該黨發言人，與柯文哲同為阿扁民間醫療小組成員，這次大選改披白袍不分區進入國會。

三一九，二十年後回顧，或可初步分析它所造成的諸多痕跡。隨著二○○八任滿，扁呂與民進黨漸行漸遠，三一九時任刑事局長的侯友宜，這次成了國民黨總統候選人。連宋等後李梯隊，則快速失去實質影響力，馬英九打開機會之窗。諷刺的是，馬的高人氣更快冷卻。二○○九，莫拉克颱風，馬政府因應失措，民調一路探底。二○一三惡鬥王金平，滿意度僅剩九．二％。強推台灣經濟鎖進中國政策，三一九整整十年後，引爆三一八太陽花學運。這場運動，在馬王內鬥下登場，為馬英九敲了下課鐘，也催生柯文哲、黃國昌之崛起。而失去社會信任，二○一五年底在新加坡舉行的馬習會，幾乎像一塊石頭丟入池塘就無聲無息了。

阿扁之後，民進黨連輸兩場大選，蔡英文在失敗氣氛下被拱上舞台。二○一二，首戰尋求連任的馬英九，蔡的社會聲望有限，也未獲歐巴馬政府背書，只是學個實戰經驗。二○一六，乘二○一四地方選舉餘威，蔡如願入主總統府。一如阿扁，馬英九對該黨的傷害也不小。小英號八年航程，維持現狀路線，克服韓流繼續前進，且適逢美中貿易戰，安渡新冠疫情，遠離中國經濟失落，地緣變局有利台灣。任內兩場地方選舉，雖遭遇強勁逆風，幸而，吉星依舊高照。今年一月，蔡的副手賴清德，搭配華府信賴的蕭美琴，打破八年魔咒，立法院則失去多數優勢，民之所欲，有待解讀。

小英領導民進黨重回執政，見證了台灣民主躁動期。二○一四地方選舉，民進黨從敗部復活，二○一六一舉拿下中央。然而，二○一八地方選舉，因年金改革、進步議題等，韓流橫掃全台，小英號差點翻船，經過黨內初選始得尋求連任。二○二○，跌破國內外眼鏡，小英號克服韓國瑜親中冒進路線、習近平一國兩制台灣方案，再定江山。只不過，二○二二，地方選舉再敗。小英魔咒與驚奇，正是民主躁動的著例。所謂的民意如流水，兩年改變流向一次，而且，中央、地方選舉各有流向，如此躁動模式，說明了什麼，值得深思。

三一九的後續，還有另一軸線，即，對立多於和解，成為朝野互動的基調。兩度失利的連宋，先後走向中國、聯共制台獨。二○○五，連胡會，「堅持九二共識，反對台獨」，「促進兩岸經濟全面交流，建立兩岸經濟合作機制」，為三年後的馬政府定下框架。此後，親民黨日漸泡沫化，國民黨更篤定揚棄民主化、本土化的李登輝路線，改採正在進行中的連馬路線。至於國共的「黨對黨定期溝通平台」，實踐至今已淪為國台辦呼之即來的「國下共上」從屬關係。連續三場大選結果是否意味著，主流民意對國民黨輕忽主權之深度懷疑？不論如何，淪為中國介入選舉與民主的配角，即使不是唯一，社會觀感終究欠佳。最好的人證，莫過於夏立言。

從三一九經三一八至今，二十年滄海桑田。最令人慶幸的是，台灣的頭家參與選舉，激烈熱鬧有餘，卻免於極端化。一直到這次大選開票，白營有人刻意刺激舞弊想像，社會仍對選舉的公開透明深具信心。台灣民主總是這樣，情節起伏地述說同一個成功的主題故事。尤其過去幾年，台灣的民主活力越來越豐沛、堅韌，文明之島令國際社會刮目相看。這是二三○○萬人邁步向前行的自信，儘管外來的挑戰所在多有。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書