社論》台灣的「後三一九」圖像

二十年前的三一九槍聲，有人至今耳際猶聞，有人認為歷史已翻過那一頁。這種差異現象，或許不是源自真相大白，而是前後的大選都可昭公信，多數人遂對這起往事未予深究。其實，關注三一九對當年大選的作用，也不宜低估早半個多月那場「二二八牽手護台灣」，可能有更深層、更廣泛的影響。

二○○四，陳水扁尋求連任，連戰、宋楚瑜由分而合，挑戰四年前的共同對手，雙方勢均力敵，難分高下。詎料，投票前夕，爆發槍擊案，扁呂輕傷。但對手未提出延期投票要求，似乎對選舉結果仍具信心。隔日，扁呂險勝約三萬票。政治紛爭，也從此平地而起。二○○六，扁政府面臨弊案指控，施明德為首發起紅衫軍運動，一年之間蔚為總統府前一大奇觀。卸任後，阿扁淪為首位繫獄前總統，至馬英九卸任前獲准保外就醫。二○一八地方選舉，小英號遭韓流衝擊，以阿扁為精神領袖之一邊一國行動黨投入二○二○大選，全軍覆滅而解散。唯獨當時該黨發言人，與柯文哲同為阿扁民間醫療小組成員，這次大選改披白袍不分區進入國會。

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三一九，二十年後回顧，或可初步分析它所造成的諸多痕跡。隨著二○○八任滿，扁呂與民進黨漸行漸遠，三一九時任刑事局長的侯友宜，這次成了國民黨總統候選人。連宋等後李梯隊，則快速失去實質影響力，馬英九打開機會之窗。諷刺的是，馬的高人氣更快冷卻。二○○九，莫拉克颱風，馬政府因應失措，民調一路探底。二○一三惡鬥王金平，滿意度僅剩九．二％。強推台灣經濟鎖進中國政策，三一九整整十年後，引爆三一八太陽花學運。這場運動，在馬王內鬥下登場，為馬英九敲了下課鐘，也催生柯文哲、黃國昌之崛起。而失去社會信任，二○一五年底在新加坡舉行的馬習會，幾乎像一塊石頭丟入池塘就無聲無息了。

阿扁之後，民進黨連輸兩場大選，蔡英文在失敗氣氛下被拱上舞台。二○一二，首戰尋求連任的馬英九，蔡的社會聲望有限，也未獲歐巴馬政府背書，只是學個實戰經驗。二○一六，乘二○一四地方選舉餘威，蔡如願入主總統府。一如阿扁，馬英九對該黨的傷害也不小。小英號八年航程，維持現狀路線，克服韓流繼續前進，且適逢美中貿易戰，安渡新冠疫情，遠離中國經濟失落，地緣變局有利台灣。任內兩場地方選舉，雖遭遇強勁逆風，幸而，吉星依舊高照。今年一月，蔡的副手賴清德，搭配華府信賴的蕭美琴，打破八年魔咒，立法院則失去多數優勢，民之所欲，有待解讀。

小英領導民進黨重回執政，見證了台灣民主躁動期。二○一四地方選舉，民進黨從敗部復活，二○一六一舉拿下中央。然而，二○一八地方選舉，因年金改革、進步議題等，韓流橫掃全台，小英號差點翻船，經過黨內初選始得尋求連任。二○二○，跌破國內外眼鏡，小英號克服韓國瑜親中冒進路線、習近平一國兩制台灣方案，再定江山。只不過，二○二二，地方選舉再敗。小英魔咒與驚奇，正是民主躁動的著例。所謂的民意如流水，兩年改變流向一次，而且，中央、地方選舉各有流向，如此躁動模式，說明了什麼，值得深思。

三一九的後續，還有另一軸線，即，對立多於和解，成為朝野互動的基調。兩度失利的連宋，先後走向中國、聯共制台獨。二○○五，連胡會，「堅持九二共識，反對台獨」，「促進兩岸經濟全面交流，建立兩岸經濟合作機制」，為三年後的馬政府定下框架。此後，親民黨日漸泡沫化，國民黨更篤定揚棄民主化、本土化的李登輝路線，改採正在進行中的連馬路線。至於國共的「黨對黨定期溝通平台」，實踐至今已淪為國台辦呼之即來的「國下共上」從屬關係。連續三場大選結果是否意味著，主流民意對國民黨輕忽主權之深度懷疑？不論如何，淪為中國介入選舉與民主的配角，即使不是唯一，社會觀感終究欠佳。最好的人證，莫過於夏立言。

從三一九經三一八至今，二十年滄海桑田。最令人慶幸的是，台灣的頭家參與選舉，激烈熱鬧有餘，卻免於極端化。一直到這次大選開票，白營有人刻意刺激舞弊想像，社會仍對選舉的公開透明深具信心。台灣民主總是這樣，情節起伏地述說同一個成功的主題故事。尤其過去幾年，台灣的民主活力越來越豐沛、堅韌，文明之島令國際社會刮目相看。這是二三○○萬人邁步向前行的自信，儘管外來的挑戰所在多有。

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