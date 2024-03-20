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自由廣場》太陽花學運的經濟啟示

2024/03/20 05:30

◎ 茗言

過去對於經濟問題著名的診斷有一九六○年代英國病、一九七○年代荷蘭病、一九八○年代日本病，或許在不久的將來全球也會興起警示過度依賴中國導致經濟衰退的「中國病」。

近日台股創兩萬點行情，其中曾是台股資優生的台塑集團，因中國經濟內需不振，中國本土石化業廠商卻擴產，加上中國官方收回關稅優惠，致股價跌破十年線且深不見底。台股「天字第一號」台泥，因恆大風暴導致中國房地產崩盤，水泥需求下滑，股價跌至疫情時的水準。無獨有偶，全球最具創新能力的蘋果公司「十年磨一劍」耗十億美元資金的電動車計畫，也因中國車廠低價搶市，致市場尚未成熟就淪為「紅海」而中止。

可見，過度依賴中國而未建立資金、技術、人才護城河的產業，全都得了過度依賴中國導致衰退的「中國病」。倘若當初沒有太陽花學運力挽狂瀾，服貿、貨貿等協議將接踵而至，可想而知台灣首當其衝將率先成為疫情重災區，疫情後亦將隨中國經濟失速而陷入衰退，並且影響將不限於特定赴中產業，而是全面性的衝擊。

至於馬英九猶在批評他任內推動的服貿協議，因被太陽花學運摧毀，是「誤國、害國之舉，令人痛心與不齒」，此人如此平行時空，無視於現實，就讓馬的遺憾與余光中筆下的「鄉愁」一起打包吧。

(作者是台北市民，法學碩士 茗言是筆名）

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