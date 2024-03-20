自由廣場》【林保華專欄】若無太陽花運動 台灣成何模樣?

太陽花運動十週年，前去參加公民團體組織的紀念活動，很高興主要參與者都是年輕人。

今年選舉前，有人多次高喊要重啟服貿，我不禁回想，萬一當年沒有太陽花運動，台灣今天會變成什麼樣子？

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一，服貿一旦通過，中國人只需六百萬台幣就可來台設立服務業，大量中國中小企業與中國人力湧進台灣。以某些中國人的不擇手段，加上中國政府為達政治目的而給予的補助，在如此低成本不平等競爭下，台灣人的小餐館與攤檔、理髮店與美容店、水電工程的修理業、計程車與宅配等，不知有多少會破產，大量台灣人失業將被迫為中國老闆當打工仔。這種情況下的薪資，只會向下，而不會向上。一家中國來的企業還可帶進三個落地台灣並入籍的名額，更將改變台灣人口結構，這還不說其中混有執行特殊政治軍事任務者。

二，台灣大企業也會不保。馬英九執政時，中國紫光集團就準備收購台灣最優秀的兩家企業：台積電與聯發科。馬英九必定樂於推動。因為在馬英九、蕭萬長的「大中華經濟圈」思路下，台灣人企業變為中國人企業乃是天經地義，都是「炎黃子孫」嘛。一旦收購成功，台灣經濟將被幾乎掏空，對自由世界高科技的發展也是嚴重打擊。

三，國防方面，因為「國軍共軍都是中國軍」，馬英九已下令中科院停止對中程飛彈的研發，也不會國產國造其他軍備；還會被以照顧民生而逐步取消軍費開支而停止軍購。義務役服役期會再縮短。

四，外交休兵。台灣永遠只與二十個或更少的小國家維持外交關係，卻加強與俄羅斯、北韓、緬甸與伊朗的交往。台灣與外國交往的原則是中國的「一中」三段論，從此孤立於自由世界之外。

五，更嚴重情況則是馬習會上，馬英九已經放棄「各表」，發展到「在兩岸關係上必須相信習近平」，因此習近平提早推行「一國兩制」台灣化。此時也許國共已經簽下北京中央政府與台灣地方政府的若干條和平協議。台灣正在制定台版國安法加強對台灣反抗運動的鎮壓。政府利用AI把曾經在社群媒體上發表過台獨、華獨言論的台灣人兜底翻，法庭正在審理他們，有些人被通緝；台灣法官不夠用，中國派法官來協助審理。

即使這些沒有百分之百發生，台灣也已國不成國。

正因服貿協議嚴重威脅到台灣人的生存，所以太陽花才能動員到五十萬民眾上街集會。而學生佔領立法院議場時，院長王金平理性對待，讓事件和平落幕。而太陽花也席捲後來的選舉，為台灣帶來黃金十年。

要記住太陽花！因為善忘是台灣人的缺點，容易被騙子得逞。選後總有人後悔投錯票，因為騙子總在選後才露出真面目，可惜到下次選舉時，有些人又忘記教訓或被利益蒙住雙眼。

（作者林保華為資深時事評論員）

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