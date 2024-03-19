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社論》積極促成台灣民主新進境

2024/03/19 05:30

元月大選之後，台灣政治進入新形勢。民進黨突破民主化以來，執政不超過八年魔咒，中國國民黨重拾國會最大黨地位，立法院也自二○○八年實施單一選區兩票制以來，首度出現各黨不過半局面。新總統尚待五二○就職，新一屆國會已從二月初開張。由於事屬首次，若干狀況前所鮮見，議事成規慣例面臨挑戰或進一步完善，有些新手上路不免狀況百出，也有的急求表現而躁進凸槌。整體政治發展是否因此良性互動而向上提升，還是惡鬥更甚而沉淪，公眾正密切關注。

邁向民主新形勢，需要有新心態和作為。就此而言，蔡英文總統與民眾黨主席柯文哲十四日在總統府會面，最值得強調。這次「蔡柯會」，由總統主動，兩小時談及勞保年金改革、提升國防預算、強化社會安全網及政黨溝通平台等議題，還吃了牛肉麵。此外，總統也致電邀約國民黨主席朱立倫擇期見面。

「蔡柯會」廣受關注並歡迎，主要是打破了台灣朝野政黨領袖近年絕少正面交流互動的僵局。在此之前，民進黨主席黃信介曾於一九九○年四月與李登輝總統會商終結「萬年國會」等政治改革要務，是為台灣史上第一位進總統府、與總統平起平坐的反對黨主席。同樣地，許信良一九九六年七月就任民進黨主席當晚，即與李總統在官邸夜會，其後不只一次溝通，最終促成次年的修憲。

在任總統與反對黨主席共商國是，不論出自當權者主動，或在野者求見，只要有利良性互動，促成政治大局，基本上都是好事。誠然，這必定招來同黨內部反彈，但有為的政治領袖不因憂讒畏譏而退卻。李總統立下的範例，會後黃信介以「我看我們這個總統還是很英明、很民主」，同黨內部旋有批判之聲；許信良同樣招來「夜奔敵營」譏評反彈，但在李登輝「我們一起來努力」的共識中，克服了橫亙於修憲大業的諸多阻力。

李登輝之後，台灣歷經政黨輪替，朝野惡鬥不已，政壇蜩螗沸羹，政黨領袖不相往來。尤有甚者，馬英九總統二○一五年十一月與中國領導人習近平在新加坡會面，幻想可改變中國野心而帶來和平，卻不僅錯亂敵我關係，也凸顯了台灣朝野領袖避不見面的離譜。或有鑑於此，蔡英文二○一七年雙十節倡議朝野政黨領袖會面，共商憲政改革等議題，仍未能成事。

從而，上週四的「蔡柯會」，是面對政治新形勢，重啟朝野良性互動好的開始。儘管不免出現雜音，招安、無恥、「善意遲到了八年」、「只為建立自己的歷史定位，不必配合起舞」云云，都不應實質阻礙台灣所亟需的政治和解。有如「蔡柯會」所突出的，面對複雜多變的考驗，台灣需要「政黨和解、社會和諧」，朝野放下激情，良性對話，凝聚社會共識，團結因應內外挑戰。

對慣常於爭鬥的政黨和政治人物來說，和解自非一蹴可幾，但取法乎上，台灣既有上述「李黃會」和「李許會」前例，美國在一九八○年代雷根總統與眾議院議長歐尼爾（Tip O’Neill, Jr.）也有範例，至今仍為人們所津津樂道。這兩位掌握行政、立法大權的政治領袖，分屬共和、民主兩黨，政治立場和意識形態截然不同，但在解決問題時，常以尊重、互惠互利尋得共識，也建立真誠友誼。一九八一年三月，雷根遇刺，歐尼爾是第一位到醫院探視者，他執手吻額，引聖經《詩篇二十三篇》為雷根禱告，「我雖然行過死蔭的山谷，也不怕遭受傷害，因為你（耶和華）與我同在」。最有名的，兩人還留下「下午六點之後，我們都是朋友」名言，一起喝一杯。雷、歐兩人所立下的典範，凸顯了即使意識形態明顯歧異，人與人之間真誠友誼仍可能存在，且共赴國家社會整體利益。

誠然，如今在美國政壇，雷、歐兩人的模式，也屬鳳毛麟角；但台灣政黨和政治人物只要不忘初衷，不忘民之所欲，也未必不能見賢思齊。二○○四年總統大選，以不到三萬票敗陣的連戰、宋楚瑜不甘服輸，發起群眾抗爭及驗票，並經法律訴訟才告底定。如今，台灣總統大選，落敗者向勝出者致賀，當選人發表感言，肯定對手共同完成民主新頁，已漸成通例；即使這次大選有人企圖以「作票」混淆視聽，其怪自敗。相形之下，美國二○二○年大選，引發大規模抗議，還有群眾衝進國會大廈。

由此觀之，蓬勃的台灣民主有時雖亂象百出，只要公眾嚴以監督，加上應有的法治，我們無需妄自菲薄，不必悲觀，政治新局也可能促成民主新進境。

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