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自由廣場》【北社評論】科目三的中性與背後危機

2024/03/19 05:30

◎ 鄭睦群

從寧夏夜市的舞蹈競賽到民視本土古裝劇的風波，足見台灣社會對「科目三」有一定程度的反感。當然也有人認為不須大搞意識形態，台北市長蔣萬安甚至表示「要對自己的多元文化有信心」，正反雙方在論述上沒有交集。

其實不論是舞蹈動作或是後來搭配的歌曲，「科目三」確實中性且無政治色彩，直接上綱到「舞統台灣」有待商榷，容易落人泛政治化的口實。而對「科目三」的批判訴諸美感的主觀好惡也須三思，因為同樣無法凸顯問題的本質。

事實上，台灣社會對「科目三」的反感起始於對中國的厭惡，而就該國對台政策與其言行嘴臉而言，未來應該也很難有逆轉的空間。不過即便「科目三」中性無辜，但做為散佈平台的抖音卻充滿爭議。民主國家的大型網路社群公司，亦有著因為商業利益而犧牲用戶個資與言論自由的前例，更遑論做為威權國家的特許事業，這是非常明確的事實與邏輯。因此抖音並非黃國昌所言只是單純的「載具」，而是一個充滿高度政治目的「平台」，美國眾議院便要求「字節跳動」公司限期自TikTok撤資。

只是就算有資安與言論審查等重大問題，抖音卻依舊以排山倒海之勢席捲台灣年輕世代的耳目，並且充斥大量假訊息危害社會安全，這才是亟需克服的關鍵所在。而台灣的狀況比起美國又更加複雜，特殊的歷史淵源造就國族認同的差異，加上民主化後不時高舉言論自由的大旗，讓立法禁止抖音陷入了進退維谷的困境，也在認知作戰上趨於劣勢。

但即便禁了一個抖音，同樣也還是會出現千千萬萬的「類抖音」，立法或行政命令絕對跟不上其誕生的速度，所以最終有兩個關鍵問題意識。其一，當此類社群媒體席捲之時，行政機關是否有勇氣與策略進入並與其周旋，因為等到禁止時不可逆的傷害多半已造成。其二，當假訊息以「一分鐘」承載並散佈之際，相關單位又能否用「一分鐘」破解與澄清，因為長篇論述並不符合年輕世代使用社群軟體的趨勢。

抖音的威脅不應被「科目三」的中性給粉飾，這完全無關對己身文化的自信與否；對認知作戰的因應亦不亞於對外的軍購，比起武器民心是更重要的社會基礎。（作者為台灣北社理事）

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