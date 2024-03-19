自由廣場》抹黑認知作戰

◎ 沈伯洋

台灣正在面臨中國系統性的攻擊，包含中國在金門擴張執法權（法律戰），增強海巡的壓力（心戰），以及透過網路影音或統戰系統帶風向（輿論戰，俗稱的認知作戰）。面臨這個「三戰」，台灣可說是毫無抵抗能力，而中國也打算在五二○以前，徹底讓新政府難堪。

今年在國防部的業務報告中，提到「中國官媒」以及「在地協力者」如何在台灣「帶風向」，然而這樣的講法有一個問題—到底誰是在地協力者？目前根本沒有一個標準。最後，這會形成政治人物之間在互扣帽子—隨口一句在地協力者，便會引起對立，最終形成混亂。而這個混亂，正是中國想要看到的。

請繼續往下閱讀...

那要怎麼避免這個對立呢？簡單來說，我們應該對「事」不對「人」。重點不是這個人是不是在地協力者，而是整起事件從頭到尾的操作，可能是中國認知作戰的「分數」有幾分。愈高分，我們就愈需要應對機制，至於參與者是在地協力者（agents），還是只是有用的笨蛋（useful idiots），就不是那麼重要。

要怎麼打分數呢？例如金流是否可疑、散播謠言者的隱蔽、潛伏、或持續程度、目標對象是否為中國所標記等等。我在學界撰寫的報告總共提出八個標準，這些透明的標準，才是建立民主社會的基石。對事不對人，才有辦法讓大家彼此合作、共同抵抗敵人的入侵。

然而，這樣標準的提出，就會讓那些想要製造紛爭、對人不對事的敵人們感到頭痛，因為他們見縫插針的機會變少了。所以，鋪天蓋地對認知作戰相關研究的抹黑，在這幾個月完全沒有間斷，重點就是想要塑造成「民進黨認為，只要反對民進黨的都是在地協力者、都是認知作戰」，然而，我所提出的正正相反，我們想要在透明的標準之下，共同建立一個分數機制，讓執法和幕僚單位有脈絡可循，畢竟敵人在對岸，急著把自己人當敵人，不會讓事情更順暢。情報機關需要做的事，跟抵抗認知作戰要做的事，是不一樣的。

做為政治參與者，能做的就是盡最大的努力來守護國家與社會。在此是要提醒國人，認知作戰研究不是在抹紅，認知作戰研究是要有系統地「料敵機先」，以此做為社會穩定的機制。

（作者為立法委員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法