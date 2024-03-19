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自由廣場》南海問題，誠實是最好的政策

2024/03/19 05:30

◎ 林逸民

中國在南海不斷向各國挑釁生事，近來又擅自蠻橫的自己在地圖上，於越南的東京灣，橫畫一直線為領海基線，引起越南嚴正抗議。

中國對南海的主張，把整個南海都劃進自己想像的地圖上，過去本來有「十一段線」，因為與北越同為共產陣營的關係，在越戰之前的一九五三年，把東京灣的兩段移除，成為「九段線」，但如今中國又故態復萌，要在地圖上吃越南豆腐。

中國在整個南海侵犯菲、越、馬、印尼、汶萊主權，因而遭國際圍剿，原本於杜特蒂時代於美中之間首鼠兩端的菲律賓，因為中國屢次侵犯其島嶼主權，如今穩穩地站在美國陣營一方，中國的戰略錯誤自然就是台灣的戰略利益，菲律賓如今與美國軍事演習時，往往位於面對南海的巴拉望省，針對中國，另外就是在連結台灣的巴丹群島，意在言外的就是要演練一旦中國侵犯台灣時美菲支援。

現在中國又得罪越南，也是台灣爭取越南一同抗中的絕佳機會。但是，見不賢而內自省，中國的九段線來自十一段線，而台灣明明是要與南海國家同舟共濟共抗中國的戰略形勢，卻至今仍沿用「中華民國」在中國的國民政府時期所劃定的十一段線，同樣莫名其妙聲稱整個南海都是「中華民國」的。

其結果，在南海問題上，台灣根本無法與盟國合作，「中華民國」的南海主張，簡直是跟中國唱和，南海各國完全不信任台灣，實際上中華民國不論在中國或在台灣，根本從來沒有控制過所謂十一段線，只在蔣介石的幻想中，實際能控制的只有太平島、東沙等少數據點。

國人大多覺得頂著中華民國的空殼也無所謂，但在關鍵的南海戰略上，中華民國的包袱導致台灣無法與盟國交心合作，造成戰略上的重大障礙。

十一段線、九段線的南海主張，是自過去古籍中穿鑿附會，實際上根本沒有實質控制過，憑著幻想畫在地圖上，就聲稱是自己的主權。中國因為如此自欺欺人，而陷入戰略大包圍，台灣難道還要繼續學中國，對毫無控制能力的遙遠島嶼、海域幻想根本不存在的「主權」嗎？

過去台灣為了不得罪盟國，實際上也不介入南海爭端，對外一條蟲，在國內歷史地理課本上卻畫著十一段線，還吹噓國界最南端是曾母暗沙，這種精神分裂，既可悲也可恥。誠實還是最好的策略，台灣控制到哪裡，主權就到哪裡，盟國該有的，就承認是盟國的，以誠相待，換取南海國家站在台灣這邊，聯手抵抗中國，捍衛整個台灣不受中國入侵，這才是真正的保衛國家主權。

（作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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