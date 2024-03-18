社論》一場史詩級的太陽花學運

十年前的三月十七日，國民黨立委張慶忠在立法院聯席會議上，逕自宣布《海峽兩岸服務貿易協議》（簡稱︰服貿協議）的審查已超過九十天，依法視為已經審查，因此直接送交立法院院會存查。隔日，一群抗議群眾衝進立法院，佔領立法院議場，引發長達二十四天的抗爭，其中並發生警察、民眾嚴重衝突流血事件，更有數十萬人走上街頭，堪稱一場史詩級的「太陽花學運」。

十年前引發的這場運動，是戰後台灣民眾對公共政策與國家發展方向最重要抗爭活動之一，乃是歷史的轉捩點，改變了台灣經貿高度依賴中國的軌跡，讓當時在經濟與中國高度融合下，即將步上被中國「統一」悲運的台灣，由此歷史逆轉，脫離與中國高度連結的「經濟殖民地」型態，走向世界，尤其與自由世界深度連結，成為世界的台灣。近幾年太陽花學運的影響尤其明顯，在美中對抗之下，台灣完整供應鏈與先進半導體，是維繫民主世界、先進經濟體正常運轉的重要樞紐，加上共同的普世價值，台灣成為美國「友岸外包」的重要夥伴；台積電晉升世界前十大企業之列，美、日、德等國爭取前往投資設廠，台灣經濟發揮了強大的韌性。最近，美國不斷提升支持台灣的力度，日本對台灣的「台灣有事即日本有事」宣示，台積電至日本熊本設廠，力助其半導體重返昔日榮光，台日之間似乎形成「有福同享、患難與共」的實質盟友。加上 G7（七大工業國集團）等強烈關注台海安危，使得蒙受中國威脅的地緣政治風險，被形容為地表上最危險的台灣，反而獲得國際社會的後援，成為對抗邪惡軸心的最重要堡壘。此外，在經濟上降低對中國依賴，不再視中國為唯一市場後，台灣經濟並未陷入衰退，相反的卻大放光芒，尤其是被視為經濟櫥窗與信心指標的台股，近日曾突破兩萬點，而過去長期領先台股的香港股市，卻一蹶不振，與台股的差距愈拉愈大。台灣科技產業成功轉型，經濟的韌性，股市的耀眼表現，打破了藍營一再灌輸民眾的錯誤觀念︰兩岸關係好，台灣經濟才會好；兩岸關係惡劣，台灣經濟必然陷入衰敗。

請繼續往下閱讀...

台灣主權意識的強化，以及經濟擺脫中國，走向世界，太陽花學運的反服貿，促成公民意識提高，可說發揮了關鍵性影響。馬英九本就偏向統派思維，第一任時與中國簽署了ECFA，第二任時服貿、貨貿更是力推的重點。當時中國經濟仍處於高速成長，除了在面板、太陽能等以補貼政策將產業殺成紅海，讓台灣相關產業面臨大幅虧損，無力支撐，更對我半導體產業伸出併吞狼爪，整個大環境似乎在營造一種台灣經濟不靠中國不行的氛圍。然而，兩岸的服貿協議，表面上是一種自由貿易協議，而中國也一再塑造對台單方面讓利的輿論，但其實這是一劑飲鴆止渴的毒藥，將讓中國的企業得以敲開台灣大門，對中小企業形成強大競爭壓力；另外，中國更可藉由投資引進中國勞工與親屬來台，乃是中國另類「移民實邊」的「洗人口」手段，對台灣的政經皆將造成重大傷害。幸而，服貿之為害，在有良知的專家學者、政治人物、企業界人士的剖析與反對下，終於因為張慶忠意圖保送服貿協議的擦槍走火，引爆了太陽花學運，徹底改變了台灣的命運。

「以商逼政」一向是中共的伎倆，與武力恫嚇，形成對台的兩手策略。這種經濟脅迫手段，在美中對抗、疫情之後，也常施之於澳洲等加入抗中陣營，以及立陶宛等對台友好的國家；採購既是一種具有政治意涵的手段，禁止外國產品輸入中國，同樣是基於政治考量，所謂的「自由貿易」只存在於中共要求外國對中國貨品敞開大門，卻不適用於中國對外。然而，經濟脅迫是否有效，必須視對方依賴中國經濟的程度而定，因此欲擺脫中國「以商逼政」的緊箍，要求其遵守國際貿易規範是沒有用的，只有降低對其依賴才是解藥。由此角度觀察，在太陽花退回服貿，再經過小英的兩任執政，台灣對中國依賴程度實有大幅降低。兩項重要統計數字顯示，台商對中國的投資比例持續下降，由二○一○年的八十三．八％大幅降至二○二三年的十一．四％；在出口依賴度方面，台灣對中國、港澳的出口比例，從二○二○年的四十三．九％，下降到二○二一年的四十二．三％，二○二二年的三十八．八％，二○二三年的三十五．二％。至今年一月，更是急降至三十二．九％，充分展現出台灣努力降低對中國依存度的成果。

總之，太陽花學運雖因部分人士背離初衷，甚至扭曲抗爭是「反黑箱」、不是「反服貿」，少數政客更圖謀與親中政黨合作；但其楬櫫的對中國經貿入侵，以及透過經濟脅迫控制台灣的憂慮，已促成多數台灣民眾覺醒，選出掌握歷史正確方向的領導人，將台灣逐漸駛離中國惡海，航向自由大洋。這一點，太陽花學運是一座歷史里程碑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法