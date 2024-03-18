自由廣場》天色漸漸光 勇敢ㄟ台灣人向前行

◎ 潘寬

風起雲湧的太陽花學運，一轉眼就滿十年了；當時蹺課、蹺班前往立法院駐守的我們，有些人或已成家立業，有些人仍在體制內外打拚，有些人卻與支持服貿的國民黨眉來眼去。可以確定的是，太陽花學運重建了台灣的主體性，確立與中國的分道揚鑣，也保護台灣沒步上香港的後塵。

當時的馬總統及藍委們皆要通過服貿，讓台灣經濟與中國加深往來。被學運阻止後，馬英九在回憶錄怒指：「那些讓台灣停滯不前的罪人啊—太陽花學運！」如今回頭檢視，當時堅持通過服貿的國民黨，與反抗中國經濟綁架政治的我們，誰才是歷史罪人呢？

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看看與中國加深經貿往來的香港，就是最好的對照，民進黨執政下的台股與港股黃金交叉，而外資因中共獨裁干預，大舉退出中國市場，使得港中經濟一落千丈。而香港的民主自由更被中共蠶食鯨吞。試問，若當時服貿通過，被綁進大中國框架的台灣，能躲過這一場政治、經濟的劫難嗎？

台灣由威權統治轉型民主是有目共睹的。從最初的黨外運動、美麗島事件，後來的野百合與太陽花學運等，都有所貢獻。如今，台灣除要面對中共文攻武嚇，當時反對服貿的柯文哲和黃國昌，如今為了政治利益，竟能與國民黨同桌共飲、談笑風生，讓人感嘆外也須警醒，在朝小野大下，中共的侵略進逼勢必加劇，也會更容易。捍衛民主自由的生活，我們仍須努力。

天色會漸漸光，勇敢的台灣人，即便一路走來充滿挑戰，仍會繼續向前行！

（作者為太陽花學運參與者）

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