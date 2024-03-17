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自由廣場》且看全球如何打擊詐欺

2024/03/17 05:30

◎ 林山姆

政府不斷加強打擊詐欺力道，從擴大識詐、阻詐、堵詐，到懲詐增強管制及不斷宣導，只因統計顯示，詐欺仍持續攀升，致被外界譏諷越打越詐，那就反問一句: 難道是要不打詐，詐欺犯罪才不會上升嗎 ？

從詐欺集團的「犯罪成本」分析，確實有許多面向必需重新疏理，因為當前的數位浪潮下，詐欺多透過「社交媒體與網路科技」，隱匿於「鍵盤後」，甚至出國藏匿於海外而難以追查，成為低風險、低刑期、高報酬的新型態犯罪，平心而論，新型態詐欺已是各國普遍最難治理的缺口！

社交媒體快速取代傳統通訊傳播，成為難以掌控的新通訊管道，近年各國打詐的作為紛紛聚焦在「網路中介法」，德國首先於2020年通過「網路執行法」，歐盟也在2022年推出《數位服務法》（DSA）與《數位市場法》（DMA）作為數位基礎規範 脫歐的英國打詐也不遺餘力，2023年推出《線上安全法》之外，更推出《經濟犯罪和企業透明度法》(Act)，阻止詐欺集團藉著公司法人身分逃避實名制，可說是當前主動打詐最全面的法案之一。

英國認為經濟犯罪可能對個人、企業和整體經濟造成毀滅性影響，其傷害不下於對生命或身體的犯罪，因此英國政府除設定網路安全法，更提出企業透明度監管改革，這項「經濟犯罪與透明度法案」，從加強政府監管面著手，避免合法人頭公司掩護非法詐欺活動，例如加強公司法的管制，以驗證公司董事的真實身份、從公司登記冊中比對並刪除詐欺集團假行號，這項「身分識別原則」的法律規定，將確保企業對其高階主管實施經濟犯罪行為時，可以追究刑事責任。

政府加強監管並將提供執法機關追蹤，不但讓刑事調查機構可以有效取得必須提出扣押、凍結和資產的有力證據。更可監管大型組織不得從員工的詐欺行為中受益，否則該組織必須負擔刑事責任。

公司法的強化監管，進一步強化識別原則，亦可深入「追究大公司監督不週未能防止詐欺犯罪的罪責」。這項新法律有助於預防犯罪，因大企業不能再對詐欺行為視而不見，企業必須更加謹慎地管理與防阻詐欺、洗錢及恐怖主義融資的資訊。該法同時也授權執法部門足以打擊非法加密資產的能力，避免非法現金透過加密資產轉移到海外。

打詐必須讓執法機關能取得打擊詐欺集團的有效資訊，揭穿隱藏在虛假網路背後的公司煙霧與萬花筒，防止虛假公司使用共用地址遂行詐騙，好為公眾提供進一步保護，確保人民財產安全。

打詐是全球性議題，已有30餘國跟進強化打詐所須的各項登記與監理活動，這些非法金融活動需要全球合作，否則投放詐欺廣告所登記的都是人頭公司，我們要如何與國際夥伴合作？強化相關公司行業與網路監理並要求主動提交透明度報告，不但可以打擊詐欺、減少洗錢、更可為企業創造公平的競爭環境，達成永續經營目標。

（作者是刑警 林山姆為筆名）

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