自由廣場》剝奪質詢 不捍衛立法權的院長

◎ 張宏林

立法院最重要目的之一是監督行政部門，立法院長的主要職責自然是領頭捍衛「立法權」，確保暨維護立委職權的完整行使，避免立法院淪為立法局，這也是在野各黨想要國會擁有聽證及調查權的原因，讓國會不錯過任何強力監督行政機會。

《憲法》增修條文特別明訂，行政院有向立法院提出施政方針及施政報告之責。立法委員在開會時，有向行政院院長及行政院各部會首長質詢之權。《立法院職權行使法》也依此精神，明訂質詢各項規定細節，就知道「質詢官員是立委職權的重中之重」，一但被剝奪，何其嚴重！試問，若今天院長是民進黨籍，而被剝奪的是國民黨立委的質詢機會，認為議事處理合宜的人，還會鼓掌稱讚？或是生氣院長護航行政官員？

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大家可回想過去經驗，當會議時間一到，主席會因在場人數未過半，就直接宣布結束散會嗎？我們會讚美這樣的主席嫻熟議事規則、果斷英明，是人間表率嗎？立法院本是高度政治的場域，議事主持若造成更大的政治風暴，讓自己公親變事主，這會是聰明的決策嗎？人民會想要一個機器化的主席？還是有智慧能隨機應變，避免社會紛爭擴大，促使問題能解決的主席？

有人會說，既然質詢這麼重要，怕被剝奪為何不從頭坐到尾？就不會出現這種突發狀況。是，這些都可檢討，但議事規則是活的，院長當下大可宣布「暫時休息」，請議事人員趕快聯絡委員。之後再透過黨團協商，昭告立委，使知自己未來主持風格就是這樣，也避免落入「擅改慣例」與「不教而殺」的批評。

且大院的質詢與委員會質詢也有不同，委員會質詢主要針對召委排定的特定議題，我們會期盼所屬委員會委員應在過程共同參與。而院會的質詢內容包羅萬象，由委員自己決定，過程也不會有任何表決，也不用清查人數，質詢時間與人數、順序都固定，就像醫院掛號經驗一樣。

這次臨時有委員口頭改書面質詢，院長也知道原委，況且後面接續質詢的委員也不是聯絡不到，為何急著快速唱名，將時間還早的會議結束，公然放過行政官員一馬？立法院長不是應該窮盡全力維護立委權利？孰輕孰重，難道無法分辨？

（作者是公民監督國會聯盟執行長）

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