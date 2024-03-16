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自由廣場》外交部補助／民主基金會勿淪為極權金援會

2024/03/16 05:30

◎ 陳啟濃

「台灣民主基金會」成立於2003年，主旨是「建立合作伙伴關係，接軌國際民主力量」，經費主要來自外交部每年1.5億元的補助。台灣外交關係長期處於中共打壓，運用國際合作建立非正式的夥伴關係，團結民主國家的力量，這正是當初成立民主基金會的主要任務。

台灣鞏固民主力量主要是在對抗反制中共專制的壓迫與擴張，因為對台灣來說，中共是台灣發展民主與人權的最大反對來源。中共透過民族主義及文化煽情，鬆懈台灣人對民主的信心與人權的堅守。

民主基金會的經費若被用於訪問中國，促進和中共政權的交流親善，這簡直是「找鬼開藥單」，自尋死路，對增進台灣結盟國際民主人權的努力，完全是倒退嚕，在國際上自塑負面形象。而淪為花錢讓中共遂其統戰陰謀，等於是花國家的錢，協助專制極權勢力，浪費納稅人的錢。

民主基金會往例由立法院院長當董事長，韓國瑜順理成章。但國人其實很深疑慮，因韓國瑜過去在香港訪中聯辦的親中立場，他當董事長後是否會運用基金會的資源，與中共發展更深層的交流。這有跡可循，過去四年，國民黨總計運用基金會500萬元出訪中國，如今國民黨籍韓國瑜當董事長，是否會運用更多經費，積極與中共交流 ？

國家的錢不能用來金援極權專制，對於民主基金會經費的運用，立法院今後必須更公開透明，每年向人民報告使用情形，特別是赴中國交流訪問的部分，期待立法院最大黨「國民黨」屆時能向人民報告，究竟是如何從中共那邊學習到「維護人權」、「增進民主」的經驗。

（作者是政治評論員）

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