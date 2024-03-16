自由廣場》印度網紅為例／中共對台灣的無聲侵略

◎ 愚工

3月13日，中共官媒《紅色文化網》題為「策反台軍為何要多談形勢」的文章作者高戈里以國共戰爭期間，策反國民黨將領的經驗指出，策反最重要的工作就是洩氣」，瓦解敵軍士氣。

高戈里的論點包括：講戰場形勢，實際上是講敵我兩軍輸贏的趨勢，歸根結底就涉及到了個人的生死抉擇。這是最大的個人利益；未來台海的戰場形勢是可以通過軍事威懾昭示世人；今天共軍共艦整天圍繞台灣封鎖軍演及不斷騷擾，目的就是形塑解放軍隨時可登陸台灣的形勢，如此就可嚇跑投資者、慌亂民心、瓦解軍心…，讓台灣社會瀰漫大勢已去的氛圍，為策反工作創造有利條件。

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為了「策反成功」，中共利用抖音這樣的平臺置入行銷中國特色的價值觀，形塑中國人民自由歡樂的印象，同時邀約台灣各階層組團參訪各個「紅色景點」與「愛國教育基地」，印證抖音說的都是事實…，除了這系列的溫水煮青蛙式的滲透，中共還抓住馬克思的名言「批判的武器不能代替武器的批判，物質力量只能用物質力量來摧毀」的精髓，利用軍事威懾、利誘政客及新舊媒體人助其嚇唬台灣人、幫其推銷中國觀點、厭惡台灣政府…。

根據3月10日美國之音的報導，印度情報人員已經確認有十多名印度社媒網紅一直在兜售中國政府的言論。這些網紅似乎受到經濟利益的驅動，他們幫助中國在印度進行宣傳。戰略學者馬達夫·納拉派特教授說：「這樣做的目的不僅僅是將中國呈現為溫和並充滿機會的國家，並不構成任何威脅，而且還想讓印度民眾對自己的政府產生懷疑，甚至憎恨自己的國家。」就是這樣的策反手法。

中共連鄰居印度都不放過，遑論被其視為「不可分割的一部分」的台灣。澳大利亞學者漢密爾頓教授在其著作「無聲侵略」中指控北京有意面向中國在澳大利亞的移民，在政治、商業、學術等領域招募「耳目、內線和間諜」。策反軍人是中共無聲侵略台灣的最後一哩路，期待全國軍民同胞們一起嚴加警惕。

（作者從商）

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