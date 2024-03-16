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自由廣場》朱立倫的胸襟有多大？

2024/03/16 05:30

◎ 黃惟冰

根據總統府表示，蔡英文總統曾在大年初一，也就是二月上旬主動致電朱立倫與柯文哲，並提議安排會晤，也因此才有了14日的「蔡柯會」。然而，國民黨卻回應仍在討論何時才是適當的會晤時間，同時文傳會主委李彥秀也指出，任期剩下最後的55天，蔡英文才要做朝野溝通，這是國民黨最大的遺憾。

朱立倫與其拘泥於枝枝節節，不如把握機會展現格局。雖然朱近期的媒體鋒頭不如台中市長盧秀燕，或立法院長韓國瑜，但身為國民黨主席，朱仍是國民黨最有資格與蔡英文平起平坐的唯一，倘若「蔡朱會」成真，則朱立倫也能間接強化黨內地位。

其次，國民黨副主席夏立言不論是選前或選後，都持續、頻繁赴中國，國民黨再怎麼包裝詮釋，仍難免親中、舔中的大量質疑，景況已如此，朱立倫若自抬身價，遲遲不見蔡英文，徒然加深國民黨不願團結、不願和解的負面政黨形象。

從大年初一的那通電話開始起算，已經很多天了，「蔡朱會」若無法實現，每拖延一天，國民黨都在承擔責備和質疑。人們會想，蔡英文以總統之尊已先遞出橄欖枝，連柯文哲都接了，朱立倫是在猶豫什麼 ? 難道對自己信心不足 ? 不敢面對蔡英文？

政治是妥協的藝術，你可以關上大門，選擇避而不見，也可以展現格局，強調相見永不嫌晚。這一切，全在朱立倫的一念之間。

（作者是美國佛萊契爾外交暨法律學院碩士 從事公共服務業）

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