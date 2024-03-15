自由廣場》雙北虐童案 「雞婆」比專責更有用

◎ 林應然

剴剴遭凌虐致死案，兒福聯盟社工因可能偽造訪視紀錄、未能及早發現兒虐，而被上銬拘提，連帶也追究為何剴剴未被衛生局納入「幼兒專責醫師照護計畫」內，此事引發醫師群恐慌，深恐他日也會因未及早發現兒虐案件而被究責，醞釀退出該項計劃。

衛福部早在二○二○年就推出「幼兒專責醫師照護試辦計畫」，當時請各縣市政府衛生局，將社會局提供的「高風險脆弱家庭三歲以下幼兒名單」納入指定收案對象，派案給專責醫師，定期關心個案健康與發育情況，剴剴何以未被納入收案計畫內？社會局與衛生局必須給個說法，否則或許可經照護計畫中規定的家訪得以及早發現兒虐。

請繼續往下閱讀...

平心而論，即使剴剴被納入幼兒專責醫師照護計畫收案，是否就可避免憾事？筆者並不看好，因為除了在診間相見與電話催促疫苗接種及健康檢查外，幼兒專責醫師照護計畫內容只有針對高風險幼兒每年進行一至二次家訪，這樣也不一定能看出有兒虐，除非診察時有看見幼兒發育極度不良，或有原因不明、無法合理解釋之新舊傷痕，此時醫師本來就有義務通報疑似兒虐案件給社會局或衛生局。

但受虐兒童通常不會被施虐的保母或父母送醫，這又如何發現？反而是左鄰右舍長期與受虐兒接近，更可能發現幼兒是否受虐，應該多多鼓勵社區居民「雞婆」通報，否則若要幼兒專責醫師去負責防止兒虐，醫師擔心會像兒福社工般因專責而被究責上銬，因此有些醫師想退出，儘管那位當事社工實際上是因偽造訪視紀錄而被偵訊。

（作者是中華民國基層醫療協會理事長、台灣兒科醫學會監事）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法