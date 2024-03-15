自由廣場》他山之石 台灣應儘快處理抖音危害

◎ 康駿銘

美國眾議院以三五二比六五的壓倒性比數通過法案，要求中國字節跳動（ByteDance）在半年內「切割」抖音（TikTok），否則抖音將無法在應用程式商店上架。從這次的法案的投票比數看出，共和兩黨對於防範中國透過抖音進行認知作戰有所共識，在這時間點快速通過法案，也將有可能能於美國年底舉行的大選之前，減低中國對美國大選的干預與影響力。

事實上，抖音在法案被提出之時，竟然向全美國用戶發出「一鍵致電議員」的通知，煽動用戶打電話向議員施壓反對通過法案，正好印證抖音有能力、也有意圖干預美國內政。

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抖音在美國的市場佔有率發展迅速，同樣是以年輕人為主要用戶族群，當中有不少內容創作者透過抖音謀生，成為了這次反對抖音法案的主要力量之一，同時也包括以「言論自由」為由的反對聲音。然而，兩黨大部份議員並未有因懼怕得罪年輕選民而反對法案，反映國會對保護美國免受中國威脅與影響有相當堅定的意志，也清楚抖音的問題必須儘早處理。同樣地，歐洲議會也早已以壓倒性比數通過「數位服務法」、「數位市場法」，對社交平台作出適度的限制及規管，歐盟也已展開對抖音是否有違反相關法例的調查。雖然美國與歐洲議會的立法原意與邏輯並不相同，但反映西方國家對社交平台所造成的資訊影響力的重視。

雖然抖音在台灣的市佔率遠低於歐美，姑且不談論平台上有多少包含統戰、文化滲透等內容，抖音在隱私保護、容易導致上癮的演算法設計、對於鼓勵危害公眾或用戶自身安全內容未善盡監管，相關弊端早就在西方引起極大爭議，最終促成歐美這些法案的誕生。

但台灣目前仍未有相關法例能向平台為其用戶創作的內容所導致的危害問責，相關討論更在「數位中介法」爭議的陰影之下一直無法進行，等於放任中共政權繼續透過抖音操控台灣人的資訊接收、以及蒐集台灣人的數位資訊。隨著抖音、甚至小紅書等中國APP在台灣的市佔率越來越高，台灣應參考歐美的做法，就算無法完全下架，也至少要讓這些中國平台受到適當的監管。

（作者是台灣基進國際部專員）

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