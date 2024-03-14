自由廣場》三月十三日 正義與勇氣紀念日

◎ 朱孟庠

湯德章不應只是台南市民該紀念，凡是台灣先烈，台灣人都應認識，歷史是先人走過的路，唯有重建歷史記憶，才能凝聚認同，找到民族的方向，國家的道路。

十一日晚看了〈尋找湯德章〉記錄片首映會，何以記者林淑芬和冰店老闆李文雄決定開始追尋湯德章？運鏡由台南中西區車水馬龍的大圓環裡的半身雕像起，開始一連串的對白「誰是湯德章」，「你認識湯德章嗎？」，一九九七年台南市首任民進黨籍市長張燦鍙上任後，翌年二月廿七日就在湯德章遭槍決處豎立半身胸像，將綠園更名湯德章紀念公園，然本片一開始，即感悲淒！本地人大多不知湯德章是誰，更不用說，多少台灣人知道這位英雄？

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一九四七年二二八事件發生，湯德章正身染瘧疾臥病在床，仍被推任「二二八事件處理委員會臺南分會治安組長」，三月十一日於台南市議會遭軍警特務押走時，湯德章以高超武藝與特務對抗，爭取時間將參與台南市治安工作的臺籍菁英及學生名單焚毀，終能挽救其免遭橫禍，他卻因此遭刑求、槍殺。

「日人血液，台灣魂」，湯德章更名四次，父親日本東京人，任職巡查，一九一五年噍吧哖事件（西來庵事件）於南化殉職，母親為鄒族原住民，幼時的黑白照片總缺少父親。隨父親之名新居德藏，而名新居德章，後又隨母姓，改為湯德章……在湯的身分認同的追尋中，也透見台灣人國族認同的掙扎。

湯德章於一九四六年十月加入國民黨，與林茂生、陳澄波、林獻堂初期都懷有祖國情懷，盼能有所影響，但最終明白接收即是劫收。

三月十三日遊街示眾，以日本名「坂井德章」的身份被判死刑，仍泰然自若，臨刑時拒絕下跪、痛批蔣軍，後遭曝屍三日，湯非軍人，卻遭軍法審判，不就是為殺雞儆猴？

上週五三月八日，逢基隆大屠殺七十七周年，一九四七年的三月腥風血雨，接續十一日、十三日……台籍菁英一個個慘遭迫害、死亡、入獄於國民黨蔣政權的專制統治。台灣人想想：二○二四年三月八日這一天，立院擴權法案全都付委，台灣人你是怎樣的心情？

二二八事件至今已七十七年，台灣的國家認同仍是如此模糊，儘管民進黨政府執政，但中國國民黨仍如此囂張，正常國家的目標，仍無法成為顯學。何以如此？台灣人是失去記憶的族群？建構台灣主體文化，盼未來賴政府的文、育政策能扎根，面對白色恐怖，重建屬於台灣土地的歷史圖象，經由文化、教育，轉型正義的終極目標或能達成。

（作者是李登輝基金會前副秘書長）

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