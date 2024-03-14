自由廣場》讓記憶成為人民一起前進的力量

◎ 白色恐怖記憶日籌備小組

一九四九年五月十九日，中國國民黨政府在台灣頒布「戒嚴令」，此後直到一九九二年修正刑法一○○條、廢除金門地區臨時戒嚴令，總共四十三年的白色恐怖時期，威權統治者不僅凍結人民集會、結社、言論、出版等憲法權利，更直接運用暴力手段，對人民任意進行超越正常法律規定之上的摧毀行為，包括秘密逮捕、刑求、監禁或槍決，摧毀至少兩萬人的人生、青春、自由，甚至奪走生命和財產，並且對這些受難者家族和後代的生活造成巨大的影響，更也使眾多人們因恐懼而噤聲而冷漠而馴化和人格扭曲，使社會內部認同分歧，族群對立。

然而，對於這一段時間持續久長、受難人數眾多、影響廣泛而深遠的重大社會創傷歷程，我們竟然沒有一個提醒我們回顧、認知，並且從中獲得啟示的記憶日（或紀念日），這在轉型正義的工程上，是一項重大的缺憾。

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因此，我們鄭重倡議，政府正式訂定每年的五月十九日為「五一九白色恐怖記憶日」（不必放假）；並成為國定紀念日。

我們認為，「白色恐怖記憶日」的設置，具有多重功能：第一，告慰政治受難者及其家屬，促進人們同理共感之情；第二，提醒並警惕當政者，記取歷史教訓，鞏固人權保障機制；第三，深化歷史意識，讓世世代代認識白色恐怖的錯誤與不正義，讓悲劇不再重演。

記憶，不是為了清算任何人和對立，而是為了清理歷史問題，化解對立；記憶，不是因為懷恨，而是為了修補傷痕、公義和價值；記憶，不是不願意走出過去，而是為了未來一個可以公共參與和實踐的更美好社會。

為了記憶和反思這一段歷史，爾後，我們也將致力於：

一、敦促政府相關部門積極促進公共記憶的形成，促進對話並凝聚共識：強化歷史教科書有關這段歷史的書寫；鼓勵文化介入，豐富文字、視聽、表演等藝術形式的相關創作。

二、結合進步的社團，深入地方，定期舉辦諸如講座、展演等相關活動，讓記憶日的推行成為一種社會運動，同時也是文化運動。

三、在日常的生活空間中，選擇適當地點，設置有形的紀念物或標誌，讓相關的記憶有繫存的所在，並且進入人們的日常。

請讓我們在歷史記憶的重建中，思考我們是誰。

請讓記憶成為人民一起前進的力量。

（本文為「五一九白色恐怖記憶日」倡議宣言）

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