自由廣場》（鏗鏘集）共產體制，失敗的國家想像

◎ 李敏勇

共產體制是奉馬克思主義，從推翻帝俄沙皇建立的「無產階級人民民主專政」，馬列主義成為核心思想以及暴力方針，即加上列寧的暴力革命手段而形成的。但不出一世紀，蘇聯解體，東歐自由化，共產陣營國家其實只剩中國和北朝鮮等少數歷史殘餘現象。中國走資化，違背原本標榜的核心價值。

政治野心家鼓動階級鬪爭，知識份子文化人的社會意識產生同情心，助燃火焰，共產主義曾經是濤濤的歷史洪流。標榜人民民主專政，專政是真、民主是假，人民只是被僭越的帽子。中國靠走資化違背其政治原教旨，才得以在建政卅年後逐漸繁榮，而且是經由他們口中「美帝」以及列強在全球化形勢掖助的。

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台灣在中國走資化的初期，習慣了中國國民黨類殖民統治台灣的黨國資本主義的台灣商人，因為生產成本的考量紛紛水平流動，違反戒急用忍的政策，移地中國發展，只少數有眼光的企業家垂直提升產值。中國的走資化，在卅多年後也遇瓶頸：不只原來的成本優勢不再，加上不確定的政治控制，再度外移南亞國家。

台灣商人轉移至越南投資，南向政策逐漸取代西進，這是經濟的合理主義形成的現象。越南在一九六○年代到七○年代，北越興戰統一越南，原本的共產政權藉由走資化，在中國出現諸多阻礙時成為替代的外移選擇。共產體制在經濟的無力造成共產政權走資化，這又是一例。

北朝鮮是奉行原教旨的共產政權，與其說是意識型態，更是為了鞏固自金氏家族的獨裁政權。人民餓死傳聞不斷，獨裁者奢華無度，但崇拜領袖的政治宣傳粉飾太平。南韓軍事統治時期，朴正�大統領被情報頭子槍殺，全斗煥亂中奪權的獨裁體制也被推翻，走向民主化。北朝鮮的窮兵贖武會到何時？共產體制是失敗的國家想像，中國以走資化發展經濟，未成為福祉大國而成為恐怖強權，正走向經濟困頓危機。台灣的民主化發展被中國視為危險的對照，除了想以民族主義騙台灣，更想強奪台灣。

一些親中投共的政客想藉由民主選舉降附中國，但台灣應有自己的民主自由之路，成為小而美的自由民主國家。與友我的中國人民友好，不可倒退走入共產體制的中國！

（作者是詩人）

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