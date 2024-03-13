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自由廣場》（李筱峰專欄）「519學」 學什麼？

2024/03/13 05:30

前天「五一九白色恐怖記憶日」發起人召開大會，包括政治受難人、文化人、學者共五百多人連署發起，希望將五月十九日定為「白色恐怖記憶日」。不必放假，但定為國家紀念日，提醒國人不要忘記心酸血淚的歷史，珍惜得來不易的自由民主。

為何選在五一九？五一九在台灣史上有何意義？

一九四九年五月十九日，台灣省政府主席陳誠頒布戒嚴令，實施軍事戒嚴。這個戒嚴令一實施，長達卅八年。在長達卅八年的軍事戒嚴統治下，配合所謂「動員戡亂時期臨時條款」的特別法，一般憲政所賦予人民的言論、集會、結社、出版、講學、旅行等各項自由人權，全遭剝奪殆盡。一般非軍人的平民，動輒遭軍法審判！那個時代，被稱為「白色恐怖」時代。

一九五○年代至少有兩千多人因政治案件遭處決，八千多人被處重刑。其中除了不到九百人是真正共產黨員，其餘九千多人是冤案、錯案、假案的犧牲者。根據謝聰敏調查，整個戒嚴時期有兩萬九千多案件移送軍事法庭，超過十四萬人涉案，其中近四千人遭處決。若據司法院資料，政治案件約六、七萬件，如以每案平均三人計算，受軍事審判的政治受難人在廿萬人以上。

在軍事戒嚴統治下，民主運動前仆後繼。一九八六年的五月十九日，鄭南榕發起「五一九反戒嚴綠色行動」，邀集當時的「黨外」民運人士聚集台北龍山寺廣場靜坐抗議，軍警則大陣仗圍堵。此次行動更加激發當時的「黨外」民運。是年九月廿八日，「黨外」組成「民主進步黨」，向戒嚴令挑戰！蔣經國有感於「時代在變，潮流在變」，終於在隔年七月解除戒嚴。

雖然解嚴，但是「動員戡亂」，及刑法一百條的所謂「預備叛亂罪」依舊在。鄭南榕的雜誌只是因為刊載許世楷教授的〈台灣憲法草案〉即遭叛亂罪起訴，四月七日鄭南榕抗拒侯友宜率警前來拘提，引火自焚！五月十九日，鄭南榕出殯，送行的行列綿延兩公里，是繼抗日領袖蔣渭水的「大眾葬」之後再次出現的民間盛大葬禮。正當出殯行列受阻於總統府前的路上時，又有一位民運基層義工詹益樺，也引火自焚！鄭、詹兩烈士的死諫，以絢爛奪目的火焰，向國民黨統治集團做嚴厲的抗議，向台灣人民做最莊嚴的告白！台灣民氣，幾達沸點。民主運動的浪潮，終使台灣在一九九○年代民主化。

所以五一九在台灣史上具有特殊意義：它是外來統治者高壓統治的歷史標記；也是台灣覺醒人民反抗專制的歷史標記！

遺憾的是，今天真能體認「五一九學」的歷史意義者，幾希？缺乏歷史意識的台灣人，不在乎轉型正義，竟可以讓當年製造白色恐怖的外來政黨，在國會成為多數黨，這是民主國家的異態！當年那個以「反共」為由厲行白色恐怖的集團，今天則聯共威脅台灣的民主自由（看他們最近在立院的動作–中配縮短入籍、總統二輪投票、不在籍通訊投票等，讓中共方便接收台灣），則「五一九白色恐怖記憶日」更顯其意義。

（作者是北教大名譽教授）

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