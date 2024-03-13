自由廣場》不在籍投票顯然違憲

◎ 李慶義

在野黨認為選舉方式落伍，正積極推動不在籍投票，除了移轉投票（在戶籍地以外的其他投票所投票）外，尚有電子投票、通訊投票（郵遞投票），在我國境外敵對勢力的中國設投票所投票等。

憲法第一二九條「本憲法所規定之各種選舉，除本憲法別有規定外，以普通、平等、直接及無記名投票之方法行之」，憲法增修條文第二條第一項「總統、副總統由中華民國自由地區全體人民直接選舉之…在國外之中華民國自由地區人民『返國』行使選舉權，以法律定之」，無記名投票及返國行使選舉權，均為憲法及憲法增修條文明文規定的事項。

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我國統治的範圍，只限台澎金馬自由地區，也只有自由地區的人民才有選舉權，返國行使選舉權，就是要返回我國統治的自由地區，才能行使選舉權。

九四年修正憲法增修條文，之所以要明文規定「返國」行使選舉權，就是要確保居在自由地區人民的選舉權，防範境外敵對勢力，藉人口優勢，介入我國選舉，進而影響結果，最終達到其統一的目的。

無記名投票，不只是投票，還包括開票。投票，要保障在自由意志下，不受任何外力干擾，不讓任何人窺知其投票情形。開票，更要保障所開出的每一張選票，都不能讓人知道，這張票是誰投的。

電子投票、郵遞投票，若在我國境外敵對勢力的中國設投票所投票等，而不在我國選舉委員會所開設的投票所，如此投票不僅違背憲法增修條文應「返國」行使選舉權的規定，也難以確保投票者的自由意志不受干擾，傳輸及開票的過程，不會被入侵，或被窺知其投票的情形，尤其在我國境外敵對勢力的中國，所進行的各種投票，均有違憲法應返國及無記名投票的明文規定。

（作者是台灣高檢署臺中分署主任檢察官）

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