晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》不在籍投票顯然違憲

2024/03/13 05:30

◎ 李慶義

在野黨認為選舉方式落伍，正積極推動不在籍投票，除了移轉投票（在戶籍地以外的其他投票所投票）外，尚有電子投票、通訊投票（郵遞投票），在我國境外敵對勢力的中國設投票所投票等。

憲法第一二九條「本憲法所規定之各種選舉，除本憲法別有規定外，以普通、平等、直接及無記名投票之方法行之」，憲法增修條文第二條第一項「總統、副總統由中華民國自由地區全體人民直接選舉之…在國外之中華民國自由地區人民『返國』行使選舉權，以法律定之」，無記名投票及返國行使選舉權，均為憲法及憲法增修條文明文規定的事項。

我國統治的範圍，只限台澎金馬自由地區，也只有自由地區的人民才有選舉權，返國行使選舉權，就是要返回我國統治的自由地區，才能行使選舉權。

九四年修正憲法增修條文，之所以要明文規定「返國」行使選舉權，就是要確保居在自由地區人民的選舉權，防範境外敵對勢力，藉人口優勢，介入我國選舉，進而影響結果，最終達到其統一的目的。

無記名投票，不只是投票，還包括開票。投票，要保障在自由意志下，不受任何外力干擾，不讓任何人窺知其投票情形。開票，更要保障所開出的每一張選票，都不能讓人知道，這張票是誰投的。

電子投票、郵遞投票，若在我國境外敵對勢力的中國設投票所投票等，而不在我國選舉委員會所開設的投票所，如此投票不僅違背憲法增修條文應「返國」行使選舉權的規定，也難以確保投票者的自由意志不受干擾，傳輸及開票的過程，不會被入侵，或被窺知其投票的情形，尤其在我國境外敵對勢力的中國，所進行的各種投票，均有違憲法應返國及無記名投票的明文規定。

（作者是台灣高檢署臺中分署主任檢察官）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書